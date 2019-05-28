Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Лидеры ЕС попробуют согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии

28 мая, 00:40

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск созвал экстренную встречу глав государств

Фото: REUTERS/Hannah Mckay
Фото: REUTERS/Hannah Mckay.

Главы государств и правительств стран Евросоюза соберутся на саммит, чтобы обсудить результаты прошедших 23–26 мая выборов в Европарламент, которые должны привести к смене руководства. Этот процесс, как считают европейские источники, будет далеко не простым и может затянуться на долгие месяцы, так как большинство стран-членов выступает против нынешней системы назначения главы Еврокомиссии.

Чтобы решить, как быть дальше, и попытаться успеть к 1 ноября сформировать новый состав Еврокомиссии, уходящий глава Евросовета Дональд Туск созвал экстренную встречу глав государств. Дискуссия на саммите будет носить предварительный характер. Все официальные решения предполагается принять на следующем плановом саммите в июне, если получится достичь согласия.

Согласно последней публикации Европарламентом обновленных предварительных итогов выборов, Европейская народная партия сохранила позицию первой политической силы в Европарламенте, однако потеряла более 36 мандатов – с 216 в Европарламенте прошлого созыва до 180 сейчас. Социалисты также сохранили свое традиционное второе место, потеряв при этом 40 мандатов, сейчас их результат составляет 146 мест.

Либеральные демократы, выступающие с радикальных проевропейских позиций, значительно улучшили свои результаты с 68 до 109 мест. Заметно продвинулись и зеленые – 69 депутатских кресел, против 52 в ЕП прошлого созыва.

Число депутатов Европарламента составляет 751 человек, таким образом, несмотря на рост популярности евроскептических партий по всей Европе, ведущие проевропейские силы сохранили большинство. Разница с прошлыми годами лишь в том, что в Европарламенте прошлого созыва большинство мест имели в сумме две основные политические силы – ЕНП и социалисты.

Комментируя рекордную за последние 20 лет явку в 50,93%, официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил на брифинге в Брюсселе, что "европейская демократия жива и здравствует". С 1979 года, когда выборы в Европарламент начали проводиться прямым голосованием, а не путем делегирования депутатов национальных парламентов, явка на этих выборах падала на каждых последующих выборах, скатившись за 40 лет с 61,99% в 1979 году до своего минимума в 42,61% на прошлых выборах в 2014 году. В этот раз впервые в истории явка на выборах в ЕП выросла.

Окончательные итоги голосования будут подведены не раньше вечера понедельника, но могут быть озвучены и в течение дня во вторник, 28 мая. 

Ранее мы писали о том, как повлияет на Украину перестановка сил в Европарламенте.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ЕС, Европа, Европарламент, Еврокомиссия, саммит

Вы сейчас просматриваете новость " Лидеры ЕС попробуют согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Гостюхин признался в двойном гражданстве

Как сейчас выглядит и где живет Анна Курникова?

Ученые выяснили, что мешает потере лишнего жира на животе

Меган Маркл обвинили во лжи о своих родах

Как привлечь мужчину, не навязываясь: 11 секретов

Алексей Ягудин: "Мы банки пивные собирали, а им 30 тысяч мало"

Какие они красивые: Ани Лорак опубликовала видео с дочерью Софией

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Вчера, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

25 мая, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

Невеста Джонни Деппа сбежала обратно в Петербург

Утаила миллионы: выяснилась хитрость Степаненко при разводе
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь