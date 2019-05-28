Лидеры ЕС попробуют согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск созвал экстренную встречу глав государств

Фото: REUTERS/Hannah Mckay.

Главы государств и правительств стран Евросоюза соберутся на саммит, чтобы обсудить результаты прошедших 23–26 мая выборов в Европарламент, которые должны привести к смене руководства. Этот процесс, как считают европейские источники, будет далеко не простым и может затянуться на долгие месяцы, так как большинство стран-членов выступает против нынешней системы назначения главы Еврокомиссии.

Чтобы решить, как быть дальше, и попытаться успеть к 1 ноября сформировать новый состав Еврокомиссии, уходящий глава Евросовета Дональд Туск созвал экстренную встречу глав государств. Дискуссия на саммите будет носить предварительный характер. Все официальные решения предполагается принять на следующем плановом саммите в июне, если получится достичь согласия.

Согласно последней публикации Европарламентом обновленных предварительных итогов выборов, Европейская народная партия сохранила позицию первой политической силы в Европарламенте, однако потеряла более 36 мандатов – с 216 в Европарламенте прошлого созыва до 180 сейчас. Социалисты также сохранили свое традиционное второе место, потеряв при этом 40 мандатов, сейчас их результат составляет 146 мест.

Либеральные демократы, выступающие с радикальных проевропейских позиций, значительно улучшили свои результаты с 68 до 109 мест. Заметно продвинулись и зеленые – 69 депутатских кресел, против 52 в ЕП прошлого созыва.

Число депутатов Европарламента составляет 751 человек, таким образом, несмотря на рост популярности евроскептических партий по всей Европе, ведущие проевропейские силы сохранили большинство. Разница с прошлыми годами лишь в том, что в Европарламенте прошлого созыва большинство мест имели в сумме две основные политические силы – ЕНП и социалисты.

Комментируя рекордную за последние 20 лет явку в 50,93%, официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил на брифинге в Брюсселе, что "европейская демократия жива и здравствует". С 1979 года, когда выборы в Европарламент начали проводиться прямым голосованием, а не путем делегирования депутатов национальных парламентов, явка на этих выборах падала на каждых последующих выборах, скатившись за 40 лет с 61,99% в 1979 году до своего минимума в 42,61% на прошлых выборах в 2014 году. В этот раз впервые в истории явка на выборах в ЕП выросла.

Окончательные итоги голосования будут подведены не раньше вечера понедельника, но могут быть озвучены и в течение дня во вторник, 28 мая.

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