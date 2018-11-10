Лидеры государств прибывают в Париж на торжества к 100-летию конца Первой мировой

На эти выходные во французской столице запланирован ряд мероприятий, посвященных 100-летию окончания войны

На торжествах, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, в один день соберется в Париже беспрецедентное количество мировых лидеров.

На эти выходные запланирован ряд памятных мероприятий. Именно во Франции подписали договор о прекращении боевых действий.

В целом участие в торжествах примут около 80 государств. Среди приглашенных – президент Украины Петр Порошенко. Прибыл также и американский лидер Дональд Трамп, который, как писал ряд СМИ, должен был встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

Но в начале этой недели Трамп заявил, что встречи не будет. А потом и пресс-секретарь Путина подтвердил: полноценная разговор отменяется.

Согласно информации Елисейского дворца, которая распространила список участников торжественных мероприятий, в воскресенье Париж прибудет президент Сербии Александр Вучич, а также лидер Косово Хашим Тачи.

Ожидается присутствие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и премьер-министра Палестины Рами Хамдаллы.

Как сообщалось, во французской столице участницы движения Femen на торжественном мероприятии по случаю окончания Первой мировой войны выступили против приезда Дональда Трампа и Владимира Путина.