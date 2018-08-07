Лиса пробралась в дом пенсионерки, напала на женщину и сломала ей палец

Сегодня, 03:03

В ходе нападения животное проявило неожиданную настойчивость и нанесла серьезный урон

Фото: putisvaroga.ru
Фото: putisvaroga.ru

В Великобритании лиса пробралась в дом пенсионерки, напала на нее и сломала женщине палец. Как стало известно, 77-летняя Джилл Макмэн находилась в своем загородном доме в графстве Эссекс на юго-востоке Англии, когда на нее напало животное. Инцидент произошел утром, когда женщина читала газету и пила кофе.

По ее словам, она почувствовала острую боль в пальце руки, наклонилась и обнаружила, что в него вцепилась зубами лиса. Пенсионерка закричала от шока, вскочила с места и начала махать руками в попытке ослабить хватку животного. Лиса продолжила кусать хозяйку дома, повредив ей другую руку и ногу.

В ходе схватки со зверем британке все-таки удалось выгнать животное из дома. Она побежала за помощью к своему сыну, и тот отвез ее в больницу. Врачи констатировали у пожилой дамы перелом пальца. Ей были прописаны антибиотики и наложили швы на рану.

Кроме того, физиотерапевт предписал пенсионерке выполнять комплекс физических упражнений. Журналистам женщина показала несколько фото, на которых видны следы укусов. 

Напомним, ранее на окраине Чугуева под Харьком лиса покусала 38-летнего мужчину, который присел на корточки и не заметил, что к нему подкралось животное и укусило его за лицо.

Ранее в Днепропетровской области спасли лисят, мать которых застрелили охотники. Семейство лисиц – мать и трое малышей – в огороде Катерины Иванченко поселились в начале весны. Но такое соседство селянам не понравилось. Лисицу местные охотники застрелили, а вот ее детенышей пожалели.
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Источник:

The Mirror

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