Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Литовцам будут выдавать талоны на еду

Сегодня, 22:30

На реализацию программы выделено 5 миллионов евро

Фото: Pixabay
Литовцам будут выдавать талоны на еду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/47c/f7a/5c647cf7a25bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/47c/f7a/5c647cf7a25bd.jpg Евросоюз На реализацию программы выделено 5 миллионов евро

Этим летом Министерство сельского хозяйства Литвы планирует принять окончательные законы о вводе продовольственных купонов. Сама система заработает в следующем году, передает lt.sputniknews.

В настоящее время поправки в действующее законодательство согласовываются с другими министерствами. В дальнейшем проект должен быть одобрен Сеймом и Европейской комиссией.

Введение продовольственных купонов является мерой борьбы с повышением цен на продукты питания. Предполагается, что ваучерами смогут воспользоваться все жители республики, которые воспитывают детей дошкольного возраста. На одного человека в месяц планируют выделить три купона, по которым положена скидка на продукты в размере 20%.

На реализацию программы выделено 5 миллионов евро.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что подобная мера успешно используется в других государствах. Тем не менее, система ваучеров вызвала бурную дискуссию в обществе. В частности, советник президента Литвы Миндаугас Линге назвал ваучеры "реликтом советской эпохи", а в литовских СМИ отметили, что подобная система вызывает сомнения у Министерства сельского хозяйства.

Ранее мы писали, что в Украине могут ввести талоны на еду для бедных, как в ряде стран Европы и в США. С таким предложением выступил один из народных депутатов, ссылаясь на опыт ЕС. Эксперты "Сегодня" оценили, как эта идея может выглядеть у нас, и станет ли она жизнеспособной. Экономисты напомнили, что подобное предложение рассматривалось более двух лет назад, когда Кабмин отменил госрегулирование на социально важные продукты, но почило в бозе. Тем временем малообеспеченным украинцам становится жить все труднее из-за того, что рост их доходов отстает от роста цен на самое необходимое. 

Напомним, в Украине вводят новую маркировку продуктов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег продукты, Литва, талоны

Вы сейчас просматриваете новость " Литовцам будут выдавать талоны на еду". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинцы "променяли" отечественные тепличные огурцы на импортные

Сегодня, 17:01

Специалисты объяснили, почему "зимним" теплицам тяжело работать в Украине

Что можно купить за доллар в Украине и в США: эксперимент "Сегодня"

Сегодня, 16:33

При примерном равенстве "долларовых" цен зарплаты американцев в 10 раз выше, чем у украинцев

Сколько Украина покупает и продает сыра, масла и молока: появились данные за месяц

11 февраля, 17:27

В частности, по итогам января Украина экспортировала 455 тонн сыра

Обнародована структура товаров и услуг для расчета инфляции в Украине

11 февраля, 13:01

По данным Госстата, почти половину занимают продукты и безалкогольные напитки

Известный российский певец отказался выступать в Крыму

Стали известны результаты последнего соцопроса

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

Лукашенко строит военные дороги к Украине: Беларусь запаниковала

Украинцам разрешили не оплачивать долги из платежек

Ученые обнаружили неизвестную заброшенную базу в Антарктиде
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Почему врачи запрещают пить воду стоя?