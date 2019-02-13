Литовцам будут выдавать талоны на еду
На реализацию программы выделено 5 миллионов евро
Этим летом Министерство сельского хозяйства Литвы планирует принять окончательные законы о вводе продовольственных купонов. Сама система заработает в следующем году, передает lt.sputniknews.
В настоящее время поправки в действующее законодательство согласовываются с другими министерствами. В дальнейшем проект должен быть одобрен Сеймом и Европейской комиссией.
Введение продовольственных купонов является мерой борьбы с повышением цен на продукты питания. Предполагается, что ваучерами смогут воспользоваться все жители республики, которые воспитывают детей дошкольного возраста. На одного человека в месяц планируют выделить три купона, по которым положена скидка на продукты в размере 20%.
На реализацию программы выделено 5 миллионов евро.
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что подобная мера успешно используется в других государствах. Тем не менее, система ваучеров вызвала бурную дискуссию в обществе. В частности, советник президента Литвы Миндаугас Линге назвал ваучеры "реликтом советской эпохи", а в литовских СМИ отметили, что подобная система вызывает сомнения у Министерства сельского хозяйства.
Ранее мы писали, что в Украине могут ввести талоны на еду для бедных, как в ряде стран Европы и в США. С таким предложением выступил один из народных депутатов, ссылаясь на опыт ЕС. Эксперты "Сегодня" оценили, как эта идея может выглядеть у нас, и станет ли она жизнеспособной. Экономисты напомнили, что подобное предложение рассматривалось более двух лет назад, когда Кабмин отменил госрегулирование на социально важные продукты, но почило в бозе. Тем временем малообеспеченным украинцам становится жить все труднее из-за того, что рост их доходов отстает от роста цен на самое необходимое.
Напомним, в Украине вводят новую маркировку продуктов.
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