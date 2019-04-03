Литовец стал единственным пассажиром Boeing, летевшего в Италию

Из Вильнюса в Бергамо он летел в компании двух пилотов и пяти бортпроводников

Фото: Skirmantas Strimaitis.

Литовец стал единственным пассажиром Boeing, летевшего в Италию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/400/f93/5ca400f9329b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/400/f93/5ca400f9329b8.jpg 2019-04-03T03:44:17+03:00 Евросоюз Из Вильнюса в Бергамо он летел в компании двух пилотов и пяти бортпроводников

Житель Литвы Скирмантас Стримайтис во время рейса 16 марта был единственным пассажиром на борту самолета Boeing 737-800, который вмещает 188 пассажиров.

Как сообщает AP, из Вильнюса в Бергамо на севере Италии он летел в компании двух пилотов и пяти бортпроводников.

В туристическом агентстве Novaturas пояснили, что зафрахтовали самолет для возвращения группы туристов из Италии в Литву. Чтобы не отправлять пустой самолет, агентство решило продать билеты в один конец. Однако был продан только один билет.

Стримайтис отметил, что этот полет, который длился более двух часов, был "опытом, который случается раз в жизни".

Напомним, в московском аэропорту агрессивный пассажир заявил о бомбе в самолете. Инцидент произошел в аэропорту "Шереметьево", рейс задержали, "минера" проверяют.

Ранее в Китае экстренно сел самолет из-за пассажира с шариковой ручкой. Все пассажиры, кроме нападавшего покинули самолет и находились в зале ожидания.

Также сообщалось, что на борту самолета "Уральских авиалиний" мужчина затеял драку сразу после взлета, причем кричал, что у него при себе бомба. Во время потасовки одна из бортпроводниц получила травму лица.

Смотрите видео: Австралийка случайно эвакуировала из самолета сотню пассажиров:

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