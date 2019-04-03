Литовец стал единственным пассажиром Boeing, летевшего в Италию
Из Вильнюса в Бергамо он летел в компании двух пилотов и пяти бортпроводников
Житель Литвы Скирмантас Стримайтис во время рейса 16 марта был единственным пассажиром на борту самолета Boeing 737-800, который вмещает 188 пассажиров.
Как сообщает AP, из Вильнюса в Бергамо на севере Италии он летел в компании двух пилотов и пяти бортпроводников.
В туристическом агентстве Novaturas пояснили, что зафрахтовали самолет для возвращения группы туристов из Италии в Литву. Чтобы не отправлять пустой самолет, агентство решило продать билеты в один конец. Однако был продан только один билет.
Стримайтис отметил, что этот полет, который длился более двух часов, был "опытом, который случается раз в жизни".
Напомним, в московском аэропорту агрессивный пассажир заявил о бомбе в самолете. Инцидент произошел в аэропорту "Шереметьево", рейс задержали, "минера" проверяют.
Ранее в Китае экстренно сел самолет из-за пассажира с шариковой ручкой. Все пассажиры, кроме нападавшего покинули самолет и находились в зале ожидания.
Также сообщалось, что на борту самолета "Уральских авиалиний" мужчина затеял драку сразу после взлета, причем кричал, что у него при себе бомба. Во время потасовки одна из бортпроводниц получила травму лица.
Смотрите видео: Австралийка случайно эвакуировала из самолета сотню пассажиров:
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