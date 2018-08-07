Литва хочет присоединиться к санкциям Грузии против Абхазии и Южной Осетии

Санкционный список направлен против лиц, причастных к убийствам и похищениям граждан в незаконно отделенных военным вмешательством РФ регионах Грузии

МИД Литвы обратился в департамент миграции страны с предложением запретить въезд в страну лицам, внесенным Грузией в список "Отхозория – Татунашвили", предусматривающий санкции в отношении 33 физлиц – "граждан Абхазии и Южной Осетии", регионов, незаконно отделенных от Грузии военным вмешательством России. Об этом 6 августа заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Солидаризируясь с Сакартвело (Грузией – Ред.), мы обратились в департамент миграции [Литвы] с предложением присоединиться к списку "Отхозория – Татунашвили", представив перечень граждан, которые, возможно, участвовали в этих действиях (в регионах Абхазия и Южная Осетия – Ред.), и предложили включить их в национальный список лиц, которым запрещен въезд в Литву", – рассказал глава МИД Литвы.

Линкявичюс назвал этот шаг "определенным жестом солидарности и реакцией на происходящее".

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Как известно, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 26 июня внес в парламент страны список "Отхозория – Татунашвили", предусматривающий санкции в отношении 33 физлиц, которые, по версии Тбилиси, замешаны в убийствах, похищениях и истязаниях граждан Грузии или выходцев из этой страны.

Напомним, в марте 2018 года председатель Европейского совета Дональд Туск подтвердил после встречи в Брюсселе с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Грузии.

"Мы обеспокоены попытками ползучей аннексии двух сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии. Недавняя трагическая гибель гражданина Грузии Арчила Татунашвили и задержание двух других в Южной Осетии были грустным напоминанием о цене, которую повлек за собой этот конфликт", – отметил глава Евросовета.

В свою очередь, 18 июня 2018 года Совет ЕС продлил ограничительные меры по оккупированному Россией украинскому Крыму на год, до 23 июня 2019 года. Санкции против России за оккупацию Крыма поддержала и Грузия, и страны-кандидаты на членство в ЕС Черногория и Албания, и член Европейской зоны свободной торговли Норвегия.