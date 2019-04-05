Литва и Польша выступают за создание региональной системы ПВО
Литва не располагает необходимой авиацией для контроля над своим воздушным пространством
Литва и Польша считают необходимым создание региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил журналистам литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис по итогам встречи с польским коллегой Матеушем Моравецким в Шяуляе, где на авиабазе ВВС Литвы Зокняй базируется для дежурства в небе государств Балтии сменный контингент истребителей членов НАТО.
"Ситуация в регионе обязывает нас к совместному планированию региональной обороны, особенно по защите воздушного пространства", – утверждал Сквернялис.
Он подчеркнул, что в Вильнюсе всецело поддерживают стремление Варшавы разместить на территории Польши на постоянной основе контингент армии США.
"По возможности Литва к этому всячески подключится", – сказал премьер.
Глава правительства выразил признательность Польше за регулярное участие в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии. Польские летчики, находящиеся в настоящее время на авиабазе Зокняй, являются здесь уже восьмым сменным контингентом ВВС своей страны с 2005 года, когда прибыл первый из них. Нынешняя смена с четверкой истребителя F-16 Fighting Falcon пробудет в Литве до мая.
Литва, Латвия и Эстония не располагают необходимой авиацией для контроля над своим воздушным пространством. С 2004 года такое патрулирование осуществляют их партнеры по НАТО. До весны 2014 года они в составе четырех истребителей базировались на базе Зокняй, с апреля того же года другую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.
Ранее мы уже писали о том, что Литва, Латвия и Эстония готовят общую систему ПВО.
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