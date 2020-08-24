Литва обвинила Беларусь в нарушении воздушного пространства: что произошло

Белорусский вертолет нарушил литовскую границу и вторгся в воздушное пространство страны. Из-за этого инцидента послу Беларуси в Литве уже вручили ноту протеста.

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Как рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел страны, этот вертолет видели участники акции солидарности с протестующими в Беларуси. В ноте протеста, которую получил посол Беларуси Валерий Барановский, литовские власти призвали к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению его повторения.

Отметим, что незадолго до случившегося министерство обороны Беларуси также заявило о "попытке нарушения воздушного пространства" со стороны Литвы.

"23 августа около 19:30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н.п. Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой", – сообщили в ведомстве.

Также там отметили, что полет воздушных шаров пресекли с помощью вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО.



Напомним, ранее экс-президент Литовской Республики (2009—2019) Даля Грибаускайте заявила, что считает выборы в Беларуси нелегитимными, поскольку на них не были допущены международные наблюдатели.

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Аналогичное заявление сделал и действующий президент Литвы Гитанас Неуседа. По его словам, президентские выборы в Беларуси не были свободными и демократическими, в связи с чем победивший на них (как утверждает местный ЦИК) Александр Лукашенко не является легитимным президентом.

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