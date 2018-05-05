Литва официально дала новое название Грузии

Официальные лица Литвы будут использовать для Грузии альтернативное название – Сакартвело. Об этом сообщает Baltic News Service.

"В мае президент Литвы Даля Грибаускайте примет участие в торжествах по случаю 100-летия Сакартвело и будет использовать это название", — отметили в пресс-службе Грибаускайте.

Кроме того, в пресс-службе спикера парламента Литвы Виктораса Пранцкетиса сообщили, что он будет использовать новое название для Грузии и рад этому решению. Также альтернативного варианта намерен придерживаться и премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Название "Сакартвело" теперь может быть использовано в официальных документах.

О смене названия просила сама Грузия, поскольку нынешний вариант считает русифицированным. Название "Сакартвело" ближе к грузинскому языку.

Напомним, самоназвание грузин – "картвелеби" (в множественном числе) и – "картвели " (в единственном), а страны – Сакартвело.

Ранее издание The Economist отмечало, что Грузия отказалась от конфронтации с Россией, однако "грузинские примирительные шаги пока не вызвали такую же реакцию со стороны РФ".

Впрочем, Грузия до сих пор благосклонна к Европе и ставит целью вступить в Евросоюз. По ключевым вопросам относительно границ она занимает жесткую позицию. Ее поддерживают ЕС и НАТО, а грузинское правительство считает Абхазию и Южную Осетию своими оккупированными территориями. Как сообщалось, Госдеп США одобрил поставку Грузии противотанковых ракетных комплексов Javelin.