Литва отозвала посла из России

Рямигиюсу Мотузасу начали поступать угрозы после приговора экс-министру обороны СССР в Литве

Фото: Flickr

Правительство Литвы решило отозвать посла в России Рямигиюса Мотузаса для консультаций.

Как сообщили 11 апреля в литовском министерстве иностранных дел, главе дипломатической миссии стало небезопасно находиться в РФ.

"Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в "деле 13 января", – сообщила пресс-атташе МИД Раса Якилайтене.

Кроме того, по словам министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, Мотузас проходит как специальный свидетель по делу о взятке за выдачу визы, а положение посла осложняет его участие в процессе.

"Поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим. Возможно, ему некоторое время лучше не ехать в эту страну", – сказал министр.

Напомним, ранее суд Вильнюса вынес приговоры 67 лицам, которые проходят по делу о силовой попытке СССР вернуть Литву в свой состав после того, как 11 января 1991 года республика объявила о независимости. В результате штурма стратегических объектов советскими силовиками 14 человек погибли и еще более тысячи безоружных людей пострадали.

Россия отреагировала на это более чем остро - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении судей, которые выносили приговоры.

Мы также писали, что в декабре МИД Литвы инициировал индивидуальные санкции против лиц, которые непосредственно ответственны за захват украинских кораблей в Черном море.

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