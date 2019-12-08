Литва поддержала Украину перед "нормандским саммитом"

/ Фото: Офис Президента Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил поддержку Украине накануне "нормандской встречи" и призвал Россию выполнять Минские договоренности. Об этом президент Литвы написал на своей странице в Twitter.

"Приближается "нормандський саммит", Литва решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по Минским соглашениям", – написал Науседа.

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Напомним, что 9 декабря в Париже пройдет очередной саммит в "нормандском формате". В нем примут участие главы четырех стран: Украины, Франции, Германии и России.

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Американские эксперты не верят России, а также не питают больших надежд на успех от переговоров. В США такую позицию разделяют как демократы, так и республиканцы.

В Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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