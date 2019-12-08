Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

Литва поддержала Украину перед "нормандским саммитом"

8 декабря, 19:58

Президент Литвы призвал Россию выполнить Минские соглашения

/ Фото: Офис Президента Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил поддержку Украине накануне "нормандской встречи" и призвал Россию выполнять Минские договоренности. Об этом президент Литвы написал на своей странице в Twitter.

"Приближается "нормандський саммит", Литва решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по Минским соглашениям", – написал Науседа.

Реклама

Напомним, что 9 декабря в Париже пройдет очередной саммит в "нормандском формате". В нем примут участие главы четырех стран: Украины, Франции, Германии и России.

В тренде
МИД Венгрии назвал условие, при котором не будет блокировать вступление Украины в НАТО
Петер Сийярто. Фото: REUTERS/Adriano Machado

Американские эксперты не верят России, а также не питают больших надежд на успех от переговоров. В США такую позицию разделяют как демократы, так и республиканцы.

В Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Литва Нормандская четверка минские соглашения нормандский формат

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Резонансное убийство в Берлине: Германия выслала российских дипломатов
Резонансное убийство в Берлине: Германия выслала российских дипломатовЕвросоюз
Сын миллионера 21 год живет на улице с протянутой рукой: фото
Сын миллионера 21 год живет на улице с протянутой рукой: фотоFun
Мужчина нашел в реке клад стоимостью 2,4 миллиона гривен: фото
Мужчина нашел в реке клад стоимостью 2,4 миллиона гривен: фотоFun
Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки
Мир или стена на Донбассе: все подробности подготовки "нормандской встречи"Политика
Отношения накаляются: чешские чиновники прервали визит в Россию
Отношения накаляются: чешские чиновники прервали визит в РоссиюЕвросоюз
Чего ждать от Меркель и Макрона на
Чего ждать от Меркель и Макрона на "нормандской" встрече: на Западе озвучили раскладПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...