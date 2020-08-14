Литва предлагает создать фонд поддержки жертв репрессий в Беларуси

Порядок создания фонда может быть определен в ближайшее время - Линкявичус

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил о необходимости поддержать беларуссов, которые пострадали от репрессий, а также неблагоприятной экономической ситуации в стране на фоне массовых протестов против фальсификаций на выборах президента. Об этом глава литовского МИД написал в Twitter.

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"Учитывая, что жители Беларуси страдают от продолжающихся репрессий, теряют работу и доходы, предлагаю создать фонд Евросоюза для поддержки жертв репрессий в Беларуси", – заявил Линкявичус.

Он добавил, что порядок создания такого фонда может быть определен в ближайшем будущем.

Отметим, государственные облигации Республики Беларусь упали на торгах на бирже на фоне протестов после президентских выборов и возможного введения санкций со стороны США и ЕС. Так, облигации "Беларусь-07" с погашением в 2025 году упали в цене на 2,15%, что является наибольшим падением за всю историю их оборота.

Напомним также, что поздно вечером 13 августа из СИЗО Минска начали выпускать задержанных ранее на протестах против фальсификации выборов президента Беларуси людей и многие из них находятся в тяжелом психологическом состоянии из-за пережитых в застенках силовиков ужасов.

Из изолятора на Окрестина выпускают задержанных Видео: РИА Новости

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