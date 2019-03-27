Литва приговорила к тюрьме экс-министра обороны и офицеров СССР
Под руководством Дмитрия Язова советские войска пытались вернуть Литву в состав СССР после объявления ею независимости
Окружной суд литовского Вильнюса вынес приговор 94-летнему Дмитрию Язову, который занимал должность министра обороны СССР в январе 1991 года, когда в результате действий советских властей погибли граждане Литвы.
Согласно приговору, который 27 марта зачитала председатель судейской коллегии Айнора Мацявичене, его признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности и приговорили к десяти годам лишения свободы, хотя прокуратура требовала для Язова пожизненное заключение.
Приговор ему, как и большинству из 67 лиц, которые проходят по данному делу, судья зачитала заочно.
На скамье подсудимых находятся всего два человека: полковник запаса Юрий Мель (его приговорили к семи годам лишения свободы) и бывший военный Геннадий Иванов (он получил четыре года), они оба – граждане России.
Кроме россиян, в списке обвиняемых – граждане Беларуси и Украины.
Напомним, после того, как 11 марта 1990 Литва объявила о независимости от СССР, 13 января 1991 года советская власть пыталась силой свергнуть литовский режим. В ходе штурма стратегических объектов - Вильнюсской телебашни, а также Дома печати и здания Литовского радио и ТВ – 14 человек погибли и еще более тысячи безоружных людей пострадало.
Как мы уже писали ранее, в Эстонии и Латвии заявили о важности изучения возможностей предъявить Российской Федерации как правопреемнику СССР требования о взыскания ущерба за советскую оккупацию.
Кроме того, в прошлом году в Польше также рассматривают возможность подсчета потерь, которые республика понесла во время Второй мировой войны в результате действий Советского Союза.
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