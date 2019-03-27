Литва приговорила к тюрьме экс-министра обороны и офицеров СССР

Под руководством Дмитрия Язова советские войска пытались вернуть Литву в состав СССР после объявления ею независимости

Фото: Flickr

Литва приговорила к тюрьме экс-министра обороны и офицеров СССР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b47/13a/5c9b4713a760b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b47/13a/5c9b4713a760b.jpg 2019-03-27T11:49:00+02:00 Евросоюз Под руководством Дмитрия Язова советские войска пытались вернуть Литву в состав СССР после объявления ею независимости

Окружной суд литовского Вильнюса вынес приговор 94-летнему Дмитрию Язову, который занимал должность министра обороны СССР в январе 1991 года, когда в результате действий советских властей погибли граждане Литвы.

Согласно приговору, который 27 марта зачитала председатель судейской коллегии Айнора Мацявичене, его признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности и приговорили к десяти годам лишения свободы, хотя прокуратура требовала для Язова пожизненное заключение.

Приговор ему, как и большинству из 67 лиц, которые проходят по данному делу, судья зачитала заочно.

На скамье подсудимых находятся всего два человека: полковник запаса Юрий Мель (его приговорили к семи годам лишения свободы) и бывший военный Геннадий Иванов (он получил четыре года), они оба – граждане России.

Кроме россиян, в списке обвиняемых – граждане Беларуси и Украины.

Напомним, после того, как 11 марта 1990 Литва объявила о независимости от СССР, 13 января 1991 года советская власть пыталась силой свергнуть литовский режим. В ходе штурма стратегических объектов - Вильнюсской телебашни, а также Дома печати и здания Литовского радио и ТВ – 14 человек погибли и еще более тысячи безоружных людей пострадало.

Как мы уже писали ранее, в Эстонии и Латвии заявили о важности изучения возможностей предъявить Российской Федерации как правопреемнику СССР требования о взыскания ущерба за советскую оккупацию.

Кроме того, в прошлом году в Польше также рассматривают возможность подсчета потерь, которые республика понесла во время Второй мировой войны в результате действий Советского Союза.

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