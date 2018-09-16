Лондон: интервью Петрова и Боширова – наказание за проваленную операцию

По мнению официальных лиц, Петрова и Боширова "принесли в жертву" за оставленные ими следы

Телеинтервью Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, было наказанием за проваленную операцию. Об этом сообщает The Daily Tellegraph со ссылкой официальных лиц, чьи имена не называются.

По словам собеседников издания, Петрова и Боширова "принесли в жертву" за то, что они оставили после себя множество следов: разгуливали днем по Солсбери и попали в объективы камер наблюдения, передвигались на общественном транспорте, выбросили флакон с "Новичком" в парке.

Напомним, россияне, известные как Александр Петров и Руслан Боширов, которых обвиняют в отравлении Скрипалей, отрицают свою причастность к ГРУ и утверждают, что занимаются бизнесом и ездили в Великобританию как туристы.

Интересно, что в интервью, которое подозреваемые дали главе российского пропагандистского канала Russia Today Маргарите Симоньян, "туристы" заверили, что действительно были в Солсбери, но исключительно ради удовольствия увидеть "шпиль знаменитого собора".

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что подозреваемые в отравлении Скрипалей являются сотрудниками ГРУ.