Лондон намерен "ликвидировать кремлевские сети" во всей Европе – Guardian

Издание отмечает, что не стоит ожидать от европейских лидеров единогласия по данному вопросу

Великобритания намерена убедить европейских партнеров выслать российских дипломатов, которых считают "тайными агентами разведки", вслед за высылкой из страны 23 дипломатов, передает The Guardian.

Сообщается, что на саммите ЕС 22 марта в Брюсселе премьер-министр страны Тереза Мэй вновь подчеркнет агрессивность поведения России и попросит лидеров стран ЕС, изучив британскую реакцию на отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, также принять меры, которые были бы направлены на "ликвидацию кремлевских сетей по всей Европе".

"Проблема России будет существовать долгие годы. Как европейская демократия, Великобритания будет стоять плечом к плечу с ЕС и НАТО, чтобы совместно противостоять этим угрозам. Объединившись, мы добьёмся успеха", — приводит издание слова, с которыми Мэй готовится обратиться к лидерам стран ЕС.

При этом правительство Великобритании полагает, что высылка дипломатов из страны существенно ограничила разведывательные способности России, а также рассматривает возможность высылки и других российских дипломатов, в случае если будет обнаружено, что они осуществляют разведывательную деятельность на территории Великобритании.

Россия "показала себя стратегическим противником, а не стратегическим партнером. Неуважение к международным нормам и правилам явно угрожает основам нашей развитой демократии, открытому обществу и свободной экономике. Российская угроза не признает границ, поэтому мы все в опасности", — отмечают в британском правительстве.

При этом в Великобритании не ожидают незамедлительного принятия странами ЕС антироссийских мер, называя это "долгосрочной задачей" и "постепенным процессом, который займёт некоторое время".

Однако издание подчеркивает: несмотря на то что ряд стран уже выступил с поддержкой мер, принятых Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери, от европейских лидеров не стоит ожидать единогласия по данному вопросу. В частности, Греция не спешит возлагать полную ответственность за инцидент на Россию.

Сообщается, что на этой неделе министры иностранных дел ЕС не были готовы "зайти так же далеко", как главы США, Франции, Германии и Великобритании, которые заявили, что не видят альтернативы ответственности РФ за отравление Скрипаля, отметив лишь, что восприняли "чрезвычайно серьезно" оценку Лондона относительно того, что Москва стоит за этим преступлением.

В преддверии саммита Великобритания поддерживает тесные контакты с правительством Греции, излагая свою позицию, передает издание.

Накануне сообщалось, что Британский совет прекращает деятельность в РФ.

Напомним, Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипача и его дочери Юлии.

Великобритания утверждает, что оба россиян отравили токсичным военной нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанной в России.

Тереза Мэй заявила в очередной раз о том, что Россия виновна в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они впали в кому. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России. Вину за отравление Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.