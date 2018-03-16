Лондон настаивает на международной экспертизе вещества, которым отравили Скрипаля

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон предоставит образец вещества, которым отравили российского экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, Организации по запрещению химического оружия. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает Deutche Welle.

В то же время Джонсон не сомневается в причастности России к отравлению.

"Только в случае России мы имеем сочетание истории убийств при поддержке государства, публично признанного мотива для покушения на убийство Скрипаля и запасов боевых веществ группы "Новичок", – подчеркнул Джонсон.

Ранее США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность.

Напомним, как заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, в ответ на отравление Сергея Скрипаля из страны будут высланы 23 российских дипломата. По ее словам, им дали неделю на то, чтоб покинуть Британию и вернуться на родину.

В России пригрозили ответными мерами и пообещали выслать британских дипломатов, однако пока это на уровне разговоров и нет конкретных решений.