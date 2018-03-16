Лондон настаивает на международной экспертизе вещества, которым отравили Скрипаля

Сегодня, 02:04

Эксперты из Организации по запрещению химического оружия смогут проверить материалы британских следователей

фото AFP
фото AFP

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон предоставит образец вещества, которым отравили российского экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, Организации по запрещению химического оружия. Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает Deutche Welle.

В то же время Джонсон не сомневается в причастности России к отравлению.

"Только в случае России мы имеем сочетание истории убийств при поддержке государства, публично признанного мотива для покушения на убийство Скрипаля и запасов боевых веществ группы "Новичок", – подчеркнул Джонсон.

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Ранее США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность.

Напомним, как заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй, в ответ на отравление Сергея Скрипаля из страны будут высланы 23 российских дипломата. По ее словам, им дали неделю на то, чтоб покинуть Британию и вернуться на родину.

В России пригрозили ответными мерами и пообещали выслать британских дипломатов, однако пока это на уровне разговоров и нет конкретных решений.
Великобритания, экспертиза, Борис Джонсон, отравили, Скрипаль

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