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Лондон отказался назначать кандидата на пост британского еврокомиссара

15 ноября, 05:31

Великобритания получила новую отсрочку в процессе выхода из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года

Штаб-квартира Европейской комиссии

Штаб-квартира Европейской комиссии / Фото: Flickr

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение письма британского правительства с отказом определять кандидата на пост британского еврокомиссара в ЕК до парламентских выборов 12 декабря. Об этом сообщила на брифинге в четверг представитель Еврокомиссии.

"Еврокомиссия в настоящий момент изучает все легальные возможности и юридические пути, которые должны позволить начать работу нового состава ЕК с 1 декабря", – заявила она.

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Великобритания получила новую отсрочку в процессе выхода из ЕС (Brexit) с 31 октября до 31 января 2020 года. В этой связи, по существующим европейским нормам, она, оставаясь полноправным членом Евросоюза, обязана назначить своего представителя на пост одного из членов нового состава Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

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Стоит отметить, что новым президентом Европейской комиссии была назначена Урсула фон дер Ляйен. Однако ее Еврокомиссия не смогла приступить к работе в срок — 1 ноября, поскольку Европарламент отклонил кандидатуры еврокомиссаров от Франции, Румынии и Венгрии, заподозрив их в возможном конфликте интересов.

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Великобритания Еврокомиссия еврокомиссар

Источник: ТАСС

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