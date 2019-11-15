Лондон отказался назначать кандидата на пост британского еврокомиссара

Великобритания получила новую отсрочку в процессе выхода из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года

Штаб-квартира Европейской комиссии / Фото: Flickr

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение письма британского правительства с отказом определять кандидата на пост британского еврокомиссара в ЕК до парламентских выборов 12 декабря. Об этом сообщила на брифинге в четверг представитель Еврокомиссии.

"Еврокомиссия в настоящий момент изучает все легальные возможности и юридические пути, которые должны позволить начать работу нового состава ЕК с 1 декабря", – заявила она.

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Великобритания получила новую отсрочку в процессе выхода из ЕС (Brexit) с 31 октября до 31 января 2020 года. В этой связи, по существующим европейским нормам, она, оставаясь полноправным членом Евросоюза, обязана назначить своего представителя на пост одного из членов нового состава Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

Стоит отметить, что новым президентом Европейской комиссии была назначена Урсула фон дер Ляйен. Однако ее Еврокомиссия не смогла приступить к работе в срок — 1 ноября, поскольку Европарламент отклонил кандидатуры еврокомиссаров от Франции, Румынии и Венгрии, заподозрив их в возможном конфликте интересов.

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