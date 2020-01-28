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Лондон перестал быть ведущим мировым финансовым центром из-за Brexit – западные СМИ

28 января, 01:45

Привлекательность британской столицы по сравнению с 2018 годом снизилась с 53% на 19 процентных пунктов

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Лондон уступил Нью-Йорку статус ведущего мирового финансового центра в связи с неопределенностью вокруг выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на результаты опроса топ-менеджеров финансового сектора.

Привлекательность британской столицы по сравнению с 2018 годом снизилась с 53% на 19 процентных пунктов (п.п.), в то время как 56% респондентов заявили, что считают именно Нью-Йорк ведущим финансовым центром мира.

"Сложно не поверить в то, что три года неопределенности с момента проведения голосования по вопросу Brexit способствовали падению Лондона (в рейтинге)", – сказала представитель консалтинговой компании Duff & Phelps Моник Мелис, отметив, что проложившая путь к Brexit уверенная победа на парламентских выборах Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном может помочь Лондону вернуть утраченные позиции.

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Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако дата неоднократно переносилась, так как британские депутаты не могли договориться об условиях выхода из ЕС. Сдвинуть дело с мертвой точки удалось премьер-министру Борису Джонсону, партия которого получила значительное преимущество перед оппозицией после досрочных парламентских выборов, состоявшихся в декабре.

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Фото: rotoinfo.ru

Теперь стране предстоит выйти из состава Евросоюза в конце текущего месяца, после чего начнется переходный период, во время которого отношения европейского сообщества и Великобритании не претерпят практически никаких изменений. Данный этап должен завершиться 31 декабря, и за это время Лондон намерен договориться с Брюсселем о новом торговом соглашении. Несмотря на то, что эксперты и представители ЕС отмечают, что это очень короткий срок для проведения переговоров, Лондон не намерен продлевать срок действия переходного периода.

Ранее сообщалось, что экономический ущерб Великобритании из-за выхода из Европейского Союза уже достиг 170 млрд долларов. Такую оценку Brexit дал сайт Bloomberg со ссылкой на собственные исследования. В отчете отмечается, что британская экономика сейчас на 3% меньше, чем она могла бы быть. В частности, инвестиции в бизнес были более сдержанными, а годовой рост сократился вдвое – с 2% до 1%.

В свою очередь, Украина готовится к торговле с Британией после Brexit.

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Великобритания США Brexit

Источник: ТАСС

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