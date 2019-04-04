Лондон разработал план по подавлению беспорядков во время Brexit: появились детали

Более 10 тысяч полицейских в течение 24 часов будут задействованы при появлении чрезвычайной ситуации

Фото: AFP

Лондон разработал план по подавлению беспорядков во время Brexit: появились детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/66e/817/5c966e817fa3b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/66e/817/5c966e817fa3b.jpg 2019-04-04T13:35:00+03:00 Евросоюз Более 10 тысяч полицейских в течение 24 часов будут задействованы при появлении чрезвычайной ситуации

Полиция Великобритании разработала специальный план на случай возникновения беспорядков из-за выхода страны из состава ЕС. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News.

По его данным, более 10 тыс. полицейских в течение 24 часов будут задействованы при появлении чрезвычайной ситуации, вызванной Brexit.

"За последние несколько месяцев мы разработали планы по мобилизации (сотрудников) на территории Великобритании, - подчеркнул главный констебль Чарли Холл. - Это позволит нам задействовать более 10 тыс. специально обученных офицеров по всей стране".

Однако подобные меры, по данным правоохранительных органов, рассчитаны на непродолжительный период времени. В последнее время, как указывает телеканал, количество преступлений, связанных с Brexit, выросло практически в два раза. Только на прошлой неделе было совершено 26 различных правонарушений.

Выход Великобритании из ЕС был запланирован на 29 марта, после чего должен был наступить переходный период продолжительностью до конца 2020 года. Однако в этот же день депутаты Палаты общин в третий раз отклонили соглашение об условиях Brexit, которое было достигнуто Мэй по итогам переговоров с европейскими лидерами, то же самое они сделали 15 января и 12 марта. Таким образом британский парламент не выполнил условие ЕС, который согласился отсрочить Brexit до 22 мая, если Палата общин на прошлой неделе одобрила бы сделку. Теперь, в соответствии все с тем же планом ЕС, Лондон до 12 апреля должен выйти из сообщества без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit.

Примечательно, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже предупредил, что Евросоюз не согласится на новую короткую отсрочку даты выхода страны из сообщества, если британские законодатели не одобрят соглашения об условиях Brexit к 12 апреля. Таким образом получается, что все парламентская процедура в Палате общин и в Палате лордов по определению продолжительности отсрочки Brexit может вообще оказаться бесполезной в глазах Брюсселя. Для ЕС принципиально важным остается принятие уже согласованной сделки, но на настоящий момент шансы этого остаются ничтожными, учитывая раскол как в самом парламенте, так и в правящей Консервативной партии.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.

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