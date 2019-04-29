Лондонский аэропорт не смог принять ряд рейсов из-за появления дрона

Речь идет о рейсах из Барселоны, Амстердама и Ираклиона

Фото: Pixabay

Самолеты, прибывающие в лондонский аэропорт Гатвик, были перенаправлены в Станстед, воздушную гавань в 50 км к северо-востоку от Лондона, из-за сообщений о появившемся беспилотном летательном аппарате (БПЛА). Об этом в воскресенье сообщила газета "Сан".

Речь идет о рейсах из Барселоны, Амстердама и Ираклиона, которые должны были приземлиться в Гатвике в районе 16:20–16:40 по местному времени. Еще один самолет, следовавший из Берлина, был перенаправлен в аэропорт Саутенд для дозаправки и сейчас вместе с другими лайнерами держит курс на Гатвик. По данным издания, пилоты одного из лайнеров незадолго до посадки сообщили находящимся на борту пассажирам, что БПЛА был замечен "в непосредственной близости" от их самолета.

Согласно расписанию Гатвика, воздушная гавань работает в обычном режиме, принимая и отправляя рейсы.

В конце декабря подобная ситуация уже происходила в лондонском аэропорту "Гэтвик",где тысячи пассажиров застряли из-за беспилотников, которые заметили вблизи взлетной полосы.

Тогда местная полиция заявила, что инцидент не связан с терроризмом, но был "преднамеренным актом" для нарушения работы.

Напомним, что ранее в Германии один из терминалов аэропорта Мюнхена закрыли после проникновения неизвестного в зону безопасности.

Также сообщалось о драке известных во Франции рэп-исполнителей Буба и Каарис в одном из терминалов парижского аэропорта Орли, из-за которой администрация воздушной гавани частично закрыла аэровокзал.

Кроме того, в Будапеште закрыли международный аэропорт имени Ференца Листа из-за инцидента с контейнером, в котором находился радиоактивный иридий, который везли из России.

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