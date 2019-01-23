Лысый Камбербэтч и карикатура на мэра Лондона: что нужно знать о фильме "Brexit"

История политтехнолога Доминика Каммингса, который стоял за референдумом о выходе Британии из ЕС

Бенедикт Камбербэтч в роли Доминика Каммингса. Источник: скриншот.

Лысый Камбербэтч и карикатура на мэра Лондона: что нужно знать о фильме "Brexit" Росовецкий Алексей //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/744/858/5c4744858fd9d.png //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/744/858/5c4744858fd9d.png 2019-01-23T08:12:00+02:00 Евросоюз История политтехнолога Доминика Каммингса, который стоял за референдумом о выходе Британии из ЕС

В сети появился перевод британского фильма "Brexit: негражданская война", который английские зрители увидели еще 8 января. Зачем нужно смотреть кинобиографию "серого кардинала" Brexit с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Кто такой Доминик Каммингс

Для большинства украинских читателей имя 47-летнего Доминика Каммингса не говорит ни о чем. Когда в новостях заходит речь о Brexit, то на слуху, в первую очередь, такие фигуры, как британский премьер Тереза Мэй либо один из главных евроскептиков Борис Джонсон, бывший мэр Лондона в 2008-2016 годах и министр иностранных дел в правительстве Мэй.

Между тем, если верить фильму "Brexit: негражданская война", то Борис Джонсон и его соратник, министр юстиции в правительстве Дэвида Кэмерона Майкл Гоув – это всего лишь "лица" Brexit’а. А главным идеологом и "серым кардиналом" стал политтехнолог Доминик Каммингс, нанятый Гоувом в 2007 году, и уже через два года возглавивший штаб кампании за выход Британии из ЕС. Именно ему приписывают ряд инновационных решений евроскептиков: например, отказаться от бигбордов, а вместо этого размещать рекламу Brexit на подставках для пивных кружек в пабах.

Источник: официальный youtube-канал НВО

Между тем, Каммингс – вполне реальный персонаж, преподаватель истории в Оксфорде, который он окончил в 1994 году. Потом три года пытался запустить в России стартап – частную авиакомпанию. Неудачно, зато выучился русскому языку, что впоследствии дало повод журналистам искать в Brexit пресловутый "русский след". Собственный аналитический центр, основанный в декабре 2003 года, также не стал успешным предприятием и проработал чуть более года.

В интернете можно найти историю о том, как Каммингс, приглашенный на должность редактора веб-версии журнала Spectator (где он познакомился с будущей женой), первым делом выставил на сайте антиисламские карикатуры, чем поверг всю редакцию в ужас.

Из всего, что можно узнать о Каммингсе, складывается следующая картина. Это склонный к провокациям интеллектуал, не терпящий людей, которых он считает ниже себя по уровню интеллектуального развития. Идеалист, никогда не состоявший ни в одной партии. Политик, не умеющий располагать к себе людей, даже если речь идет о вопросах карьеры. Человек, который фактически подготовил Brexit, но предпочел остаться в тени.

Собственно, его образ и воплотил в фильме Бенедикт Камбербетч.

Камбербэтч и его герой

Прежде, чем садиться смотреть этот фильм, нужно понять правила игры. На британском ТВ очень давние традиции политической сатиры – как и в британской культуре вообще. Достаточно вспомнить сериал Армандо Иануччи "В гуще событий". (Украинские зрители могли посмотреть в прокате последний на данный момент фильм Иануччи "Смерть Сталина").

"В гуще событий" жестко высмеивает британское правительство, показанное в сериале сборищем недотеп или тупиц. Другой пример – недавний мини-сериал "Очень английский скандал", живописующий перипетии гомосексуального скандала вокруг лидера лейбористов шестидесятых Джереми Торпа. В нем классик британского кино Стивен Фрирз также не пожалел никого из выведенных на экране госчиновников.

Так что нет ничего удивительного в том, что британские политики, которые не вызывают симпатий у авторов фильма "Brexit: негражданская война", показаны весьма карикатурно. Нелепее всех выглядит Борис Джонсон, городящий одну глупость за другой. Непросто представить, чтобы в украинском фильме мэр столицы был бы показан не комплиментарно, а героем интернет-мемов.

В остальном фильм "Brexit: негражданская война" довольно точно передает с точки зрения исторических фактов события накануне референдума, который прошел летом 2016 года. Особенно бросается в глаза, что на фоне предельно карикатурных евроскептиков (что выдает в авторах фильма противников Brexit) главный идеолог размежевания с ЕС Доминик Каммингс как раз показан с симпатией.

Бенедикт Камбербэтч и настоящий Доминик Каммингс (справа). Фото: скриншот

Как можно заметить по фотографиям, Бенедикт Камбербэтч внешне не очень похож на Каммингса. Но как призналась его супруга Мэри Вейкфилд в статье для журнала Spectator, актеру удалось убедительно передать его образ.

"В июле 2018 года, когда снимался фильм, друг прислал мне несколько фотографий, сделанных со съемочной площадки. Помню, что я была озадачена. Доминик выше ростом, у них с Камбербэтчем разные формы голов: у Доминика сильнее выдается вперед челюсть и другой прикус. Но осанка, манера держать голову и жесты рук – все это было идеально. "Кто это? " – спросила я двухлетнего сынишку, показывая ему снимки в телефоне. Он посмотрел на меня, как будто я сошла с ума: "Это же папа, мам", – рассказывала Мэри Вейкфилд.

Любопытно, что сам Камбербэтч голосовал за то, чтобы Британия осталась в Евросоюзе. Вейкфилд подозревала, что актер сыграет злобную карикатуру на Каммингса. Но как рассказывал сам Камбербэтч, его по-настоящему привлек герой – своим интеллектом, остроумием, эмоциональной силой. Кроме того, актер считает историю Brexit одной из самых необычных историй в современной политике.

Напоследок, нельзя не отметить, насколько хорош этот фильм сам по себе. Он динамичный, отлично смонтирован. Несмотря на то, что снят для телевидения, отличается высоким уровнем кинематографии. Например, в сцене, когда Каммингс рассказывает о своем отце, прижимаясь лицом к оконному стеклу, за которым идет дождь, зрителям кажется, что по лицу актера текут слезы. Или сцена в штабе проигравших еврооптимистов, когда официантка, престарелая эмигрантка, убирает ставшие ненужными бокалы для шампанского. (Сторонники Brexit, кроме прочего, выступают против миграции.)

Такие детали как раз и отличают хорошее кино от посредственного.

Что можно узнать о Brexit из этого фильма

Несмотря на личные политические симпатии или антипатии создателей фильма, из него можно сделать два вывода.

Первый: история делается авантюристами. Потерпевший неудачи в бизнесе Каммингс использует Brexit как возможность реализовать на практике собственные политические идеи. И второй: профессиональные политики непременно дискредитируют любую, даже самую оригинальную идею. Просто такие правила игры, в которой по-настоящему важны только рейтинги и политический капитал.

Кроме того, в фильме видна растерянность самих британцев накануне Brexit – безусловно, судьбоносного события, которое может привести к непредсказуемым результатам, особенно в экономике.

Кадр из фильма. Фото: скриншот

Недовольство британцев пребыванием в Евросоюзе как раз и возникло на фоне Европейского долгового кризиса 2010-2011 годов. Накануне в Европарламент прошли три члена Партии Независимости Соединенного Королевства (UKIP), включая Найджела Фараджа, на которого авторы фильма не пожалели сатирических красок.

Крайне правые консерваторы, ратующие за Британию для британцев и выступающие против миграции, UKIP быстро сколотили политический капитал на недовольстве кризисом. Вот вам пример силы популизма во всей красе: уже на следующих выборах в Европарламент UKIP получает 24 места.

Между тем, Brexit еще больнее ударил по благосостоянию королевства: в ноябре 2017 года Британия вылетела из ТОП-5 мировых экономик.По данным Международного валютного фонда,из первой пятерки Британию вытеснила Франция с объемом ВВП 2,575 триллиона долларов, тогда как у королевства — 2,565 триллиона.

А в мае 2018 года стало известно, сколько потеряли из-за Brexit рядовые британцы. Как заявил глава Банка Англии Марк Карни, после решения страны выйти из Европейского Союза каждое домохозяйство Великобритании потеряло, ни много ни мало, порядка 900 фунтов (порядка 1 тыс евро).

Наконец, очень любопытный эпизод фильма связан с печально известной компанией Cambridge Analytica, вокруг которой в прошлом году разгорелся нешуточный скандал. Напомним, что компанию обвиняли в использовании личных данных 50 млн пользователей Facebook во время президентских выборов в США-2016, на которых победил Дональд Трамп. Этот скандал стоил создателю соцсети Марку Цукербергу серьезного удара по репутации и потери 6 млрд долларов, которые "сгорели" в результате падения акций Facebook.

Кроме того, скандал с Cambridge Analytica привел к изменению ряда алгоритмов работы социальной сети, которые вызвали массу нареканий пользователей Facebook.

Так вот, еще до победы Трампа на выборах, которой 45-й президент США немало обязан Cambridge Analytica, компания показала свои возможности во время подготовки к референдуму по Brexit. И якобы именно Каммингс додумался нанять Cambridge Analytica, а по сути — использовать увлечение людей социальными сетями Facebook и Twitter для того, чтобы повлиять на их политические предпочтения. По крайней мере, так утверждает фильм.

Собственно, из-за сотрудничества с Cambridge Analytica Каммингса уволили из штаба, который был создан его собственными руками. По сути, политические соратники сделали героя Камбербэтча "крайним". А что касается самой компанииCambridge Analytica, то после скандала с использованием данных пользователей им пришлось свернуть лавочку в мае 2018 года.

Впрочем, вряд ли Каммингс надолго пропадет с политической арены – с такой-то светлой головой. Думаю, мы о нем еще услышим, и не раз.

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АВТОР: Росовецкий Алексей Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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