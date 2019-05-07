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Любимого байкера Путина "Хирурга" не пустили в ЕС

7 мая, 00:13

Он направлялся с колонной к границе Беларуси и Польши, где ему запретили въезд


Российские мотоциклисты из клуба "Ночные волки", клуб которых ранее горел в Москве, 6 мая прибыли в Прагу во время своего мотопробега "Дорогами победы – на Берлин". Как сообщает Радіо Свобода, колонна из около 80 мотоциклов в полдень приехала на Ольшанское кладбище, где ежегодно собирается около мемориала погибшим воинам во Второй мировой войне.

На мотоциклах российских байкеров были советские, российские и чешские флаги. Из громкоговорителей байкеров звучал гимн СССР и песня "День победы".

На входе в Ольшанское кладбище байкеров ждали десятки сторонников и противников мотопробега. Активисты, выступающие против марша "волков", пришли с флагами НАТО и ЕС.

"Нам, как гражданам Чехии, не нравится, что через нашу страну проезжают "Ночные волки" Путина. Очевидно, что это группа людей, которая разделяет мнения относительно аннексии Крыма, об оккупации Грузии и Восточной Украины и поддержки экстремистов", – заявил Иржи Цигларж, участник акции протеста.

Группа поддержки байкеров аплодировала и кричала слова благодарности. С собой сторонники байкеров принесли российские триколоры, цветы и повесили на одежду запрещенные в Украине "георгиевские ленты".

"Ночные волки" в воскресенье приехали из Словакии на территорию Северной Моравии с остановкой в городе Брно, где также устроили акцию памяти.

В этом году среди байкеров не было их лидера – друга Путина Александра Залдастанова по прозвищу "Хирург". Он направлялся с колонной к границе Беларуси и Польши, где ему запретили въезд. У "волков" так же были проблемы с пограничниками. В частности, у шестерых граждан Италии и Германии.

Прага – предпоследний город Чехии, в который проехали "Ночные волки". В понедельник вечером они отправятся из Праги в город Хомутов. Следующим и последним пунктом назначения "волков" станет Берлин, который они планируют посетить 9 мая.

Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов ("Хирург") позиционирует себя как друг российского президента Владимира Путина. В 2014 году возглавляемые им байкеры блокировали украинские воинские части и помогали организовывать митинги в поддержку аннексии Крыма. "Хирурга" внесли в перечень лиц, в отношении которых после аннексии Крыма ввели санкции США и Канада.

Напомним, ранее лидер байкеров Александр Залдостанов, более известный по прозвищу "Хирург", заявил, что в т. н. "ДНР" будет открыто отделение "Ночных волков".

Кроме того, мы писали, что в Словакии начали сбор подписей против появившейся в городе Дольна Крупа базы "Ночных волков".

Также сообщалось, что в 2017 году в городе Ростов-на-Дону во время конфликта байкерских клубов "Pirates Of Winds МС Russia" и "Ночные волки" был убит байкер из последнего.

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Тег видео, Путин, ЕС, байкеры, ночные волки, хирург, прага

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