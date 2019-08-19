Любовный треугольник Бориса Джонсона: кто станет хозяйкой премьерской резиденции

В истории Великобритании еще не было такого, чтобы действующий премьер еще не развелся, а съехался так открыто с новой партнершей

Семейный треугольник британского премьера. Борис Джонсон – имеет и официальную жену, и гражданскую, которую за глаза называют хозяйкой премьерской резиденции. Более того – она ​​на 23 года моложе его. Как это воспринимают консервативные британцы?

Премьерский кортеж едет на Даунинг стрит-10: это адрес резиденции главы правительства и – фактически – главы государства. Из машины выходит Борис Джонсон. Еще минута – и зачитывает вступительную речь.

По протоколу глава правительства должен приезжать вместе с первой леди. Но не в этот раз: еще в прошлом году Борис Джонсон и его жена Марина – объявили о разводе. Впрочем, без хозяйки – резиденция не останется.

Вот она: одетая в ярко-розовое платье, отличается от остальных сотрудников. Так - неофициально – представили новую подругу Бориса Джонсона. Керри Саймондз – 31. Она на два десятка лет – моложе премьера. Специалист по политическому пиару, работала на консервативную партию. Друзья называют ее – Apples, яблочки – из-за формы щечек. Активно выступает на темы экологии.

Реклама

А вот частную жизни – не комментирует. Как и Борис Джонсон. Хотя в истории Великобритании еще не было такого, чтобы действующий премьер – еще не развелся – а съехался так открыто с новой партнершей. Но, похоже, что и отношение общества – изменилось. Согласно опросу британской газеты Экспресс, более 80 процентов считают, что Борис Джонсон не должен отвечать на личные вопросы.

В тренде Зеленский встретился с Нетаньяху: видео

Ранее сообщалось, что избранный новым премьер-министром Великобритании консерватор Борис Джонсон нарушил многовековую традицию и въехал в официальную резиденцию на Даунинг-стрит не со своей супругой, а с любовницей.

Пресс-секретарь премьера уже заверила, что проживание Саймондс на Даунинг-стрит не станет дополнительной нагрузкой для британских налогоплательщиков.

Помимо этого, общественность интересует и другой немаловажный вопрос: будет ли новая женщина премьера сопровождать его на мероприятия, организованные королевой Елизаветой II, которая, как известно, придерживается весьма консервативных взглядов на супружество.

Как считают эксперты, именно по этому причине Кэрри Саймондс не сопровождала Джонсона 24 июля в Букингемском дворце, когда королева поручала новому главе Консервативной партии сформировать и возглавить правительство Великобритании.

Напомним, что перед оглашением результатов внутренних выборов в Консервативной партии Джонсон и Саймондс попали в скандал: соседи услышали из их квартиры в Лондоне крики и вызвали полицию. Однако в ходе беседы с хозяевами прибывшие стражи порядка признаков правонарушения не выявили.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама