Люди плачут, салон в дыму: видео жуткого ЧП на борту самолета Ryanair

Пассажиры сняли панику на борту, который летел из Бухареста в Лондон

В Румынии, где ранее прямо в небе столкнулись два легкомоторных самолета, произошла авария с пассажирским лайнером, на борту которого находились 169 пассажиров.

Как сообщает The Aviation Herald, инцидент произошел 21 января на борту Boeing 737-800 ирландского лоукостера Ryanair, который летел из Бухареста в Лондон.

Вскоре после вылета из Международного аэропорта имени Анри Коанды экипаж подал сигнал тревоги, сообщив о задымлении в салоне самолета во время набора высоты.

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Спустя несколько минут после этого экипаж сообщил о стабилизации ситуации на борту, отменив тревогу.

Несмотря на это, было принято решение вернуться в аэропорт вылета.

Командир экипажа считает, что задымление было вызвано неправильным размораживания самолета перед взлетом.

В результате рейс задержался на 8,5 часов.

Напомним, в прошлом году в Румынии разбился вдребезги легкомоторный самолет, в результате чего погибли два бизнесмена.

А в начале прошлого года в одном из аэропортов Британии пилот Ryanair дважды неудачно пытался посадить лайнер, но так и не смог этого сделать из-за шквального ветра.

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