Мадриду не понравился новый предполагаемый глава правительства Каталонии

Сегодня, 17:50

Власти Испании не раз упоминали, что правительство "в изгнании" не может иметь никаких полномочий

Фото: AFP
Фото: AFP

"Правительство в изгнании", которое планируют создать местные сепаратистские партии, не будет иметь никаких юридических полномочий. Об этом заявил представитель испанского правительства Иньиго Мендес де Виго.

По его словам, Жорди Санчес, которого планируют выдвинуть на пост главы Женералитата Каталонии, не сможет занять должность, потому что находится в тюрьме в Мадриде в ожидании возможного судебного разбирательства по обвинению в беспорядках и мятеже.

Представитель правительства добавил, что "испанские власти не позволят" Санчесу получить должность.

Напомним, ранее Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что лидер Каталонии должен быть избран из тех, "кто находится в Испании и не имеет проблем с законом".

Известно, что экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон отказался от намерений второй раз занять эту должность. Его партия предложит на должность кандидатуру Жорди Санчеса, который выступает за независимость Каталонии и сейчас находится в тюрьме по обвинению в мятеже.

Между тем, в парламенте Каталонии проголосовали за резолюцию, где осуждают "незаконное отстранение" Карлеса Пучдемона с должности главы правительства автономии. Но повторно подтверждать провозглашение независимости 27 октября не стали.
Испания, правительство, Мадрид, Каталония, Пучдемон
Источник:

Associated Press

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