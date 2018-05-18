Македония определилась с новым вариантом названия страны – СМИ

Македонская сторона внесла новое предложение относительно названия страны, против смены которого ранее митинговали тысячи человек, для урегулирования спора в переговорах с Грецией – Республика Илинденьска Македония (Република Илинденска Македонија). Об этом ссылкой на дипломатические источники сообщает портал А1ОН.

По данным издания, новое название должно использоваться на международном уровне, на чем настаивает Греция.

Хотя до сих пор в качестве основного варианта упоминалось название Республика Верхняя Македония, собеседники издания утверждают, что в ходе последнего раунда переговоров было выдвинуто предложение Республика Илинденьска Македония.

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Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил в Софии, что он и его греческий коллега Алексис Ципрас обсудили название, которое было бы приемлемым для обеих сторон, и ожидает, что решение будет найдено к июню перед саммитом лидеров ЕС.

"Мы говорили о нескольких вариантах, и один из них приемлемый для обеих сторон", – сказал Заев, не уточняя конкретный вариант.

Напомним, ранее премьер-министр Македонии назвал четыре варианта изменения названия страны для урегулирования многолетнего спора с Грецией.

Как известно, Греция считает, что Македония "украла" название у одной из северных греческих провинций, и через это блокирует диалог относительно вступления страны в НАТО и ЕС.

Спор продолжается с 1991 года – времени обретения независимости Македонией, которая до того носила название Социалистическая республика Македония, не вызывавшее сопротивления со стороны Греции. После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции.