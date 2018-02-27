Македония ради НАТО готова сменить название: есть четыре варианта

Афины считают, что Скопье "украл" название одной из северных провинций Греции, поэтому блокируют вступление Македонии в НАТО и ЕС

Премьер-министр Македонии заявил о четырех вариантах названия страны для урегулирования многолетнего спора с Грецией. Об этом сообщает Reuters.

"Предложения следующие: Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардар Македония и Республика Македония (Скопье)," – сообщил премьер-министр страны Зоран Заев по итогам Балканского саммита, который состоялся в Лондоне.

Когда его спросили, "будет ли Греция счастлива по какому-то из этих вариантов", он добавил: "Да... у них есть варианты, которым они отдают больше предпочтения, а некоторым не очень (относительно названия Македонии – Ред.)".

Премьер также заявил, что еще нужно определиться с вопросом целесообразности внесения изменений в Конституцию Македонии, чего просит Греция в последние месяцы.

Ранее сообщалось, что все участники переговоров по урегулированию спора вокруг названия Македонии стремятся достичь решения до конца марта.

Как известно, Греция считает, что Македония "украла" название у одной из ее северных провинций, и из-за этого блокирует диалог о вступления страны в НАТО и ЕС.

Спор продолжается с 1991 года – времени обретения независимости Македонией, которая до этого носила название Социалистическая республика Македония, не вызывавшее сопротивления со стороны Греции.

После 1991 года Греция считает, что название соседнего государства является узурпацией названия ее исторической провинции.