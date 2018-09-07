Македония жестко опозорилась на приеме с канцлером Австрии

Правительство Македонии оконфузилось во время приема австрийского канцлера Себастьяна Курца – лидера австрийского правительства встречали чужим флагом.

Как пишет местное издание Vijesti, Курц прилетел, чтобы выразил Македонии поддержку перед референдумом о смене названия страны.

Однако в ходе совместной церемонии со своим македонским коллегой Зораном Заевым принимающая сторона по ошибке вывесила флаг другой страны-члена ЕС – Латвии.

Справедливости ради стоит отметить, что флаги Латвии и Австрии очень похожи – они оба трехцветные, красно-бело-красные. Отличаются они разве что более насыщенным красным цветом и более широкой белой полосой на австрийском флаге.

Стоит отметить, что подобные путаницы периодически случаются в мире. Например. на прошедшем в июле саммите БРИКС лидеры пяти государств, среди которых был и президент России Владимир Путин, не смогли определиться с флагами своих стран.

Кроме того, однажды в аналогичную ситуацию попал и президент США Дональд Трамп, который не смог верно разукрасить американский флаг.

Также мы писали, что во время авиашоу, приуроченного ко Дню взятия Бастилии, также произошла похожая оказия.