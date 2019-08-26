Макрон анонсировал "нормандский" саммит в сентябре

Лидеры "Группы семи" (G7) поддержали проведение саммита в нормандском формате в ближайшие недели.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на итоговой пресс конференции по результатам саммита G7, который завершился во французском Биаррице, сообщает Укринформ.
Макрон, в частности, обнародовал короткое заявление глав государств и лидеров G7, которое лидеры приняли вместо традиционного коммюнике.
Президент Франции уточнил, что "нормандский" саммит может состояться в сентябре.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит пройдет в Париже.
Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным и отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.
Также сообщалось, что Эммануэль Макрон намерен связаться с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель относительно будущей встречи в "нормандском формате".
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