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Макрон анонсировал "нормандский" саммит в сентябре

26 августа, 22:00

Президент Франции уточнил, что нормандский саммит может состояться в сентябре

/ Фото: AFP

Лидеры "Группы семи" (G7) поддержали проведение саммита в нормандском формате в ближайшие недели.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на итоговой пресс конференции по результатам саммита G7, который завершился во французском Биаррице, сообщает Укринформ.

Макрон, в частности, обнародовал короткое заявление глав государств и лидеров G7, которое лидеры приняли вместо традиционного коммюнике.

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"Украина. Франция и Германия организуют саммит в нормандском формате в течение ближайших недель с целью получения конкретных результатов", – говорится в заявлении.

Президент Франции уточнил, что "нормандский" саммит может состояться в сентябре.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит пройдет в Париже.

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Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным и отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.

Также сообщалось, что Эммануэль Макрон намерен связаться с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель относительно будущей встречи в "нормандском формате".

Все подробности в спецтеме Cаммит G7

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