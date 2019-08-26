Макрон анонсировал "нормандский" саммит в сентябре

Президент Франции уточнил, что нормандский саммит может состояться в сентябре

/ Фото: AFP

Лидеры "Группы семи" (G7) поддержали проведение саммита в нормандском формате в ближайшие недели.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на итоговой пресс конференции по результатам саммита G7, который завершился во французском Биаррице, сообщает Укринформ.

Макрон, в частности, обнародовал короткое заявление глав государств и лидеров G7, которое лидеры приняли вместо традиционного коммюнике.

Реклама

"Украина. Франция и Германия организуют саммит в нормандском формате в течение ближайших недель с целью получения конкретных результатов", – говорится в заявлении.

Президент Франции уточнил, что "нормандский" саммит может состояться в сентябре.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит пройдет в Париже.

В тренде Боевики на Донбассе усилили обстрелы, погиб украинский боец

Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным и отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.

Также сообщалось, что Эммануэль Макрон намерен связаться с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель относительно будущей встречи в "нормандском формате".

Все подробности в спецтеме Cаммит G7

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама