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Макрон думает над проведением референдума во Франции – СМИ

Сегодня, 14:47

Всенародный опрос может состояться 26 мая

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Фото: AFP
Макрон думает над проведением референдума во Франции – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/442/2d3/5c44422d39e06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/442/2d3/5c44422d39e06.jpg Евросоюз Всенародный опрос может состояться 26 мая

Правительство Франции рассматривает вариант проведения референдума по самому широкому кругу вопросов в ответ на требования "желтых жилетов". Голосование, которое должно помочь стране выйти из кризиса, может состояться 26 мая, сообщает газета Le Journal du Dimanche.

По информации издания, отдел министерства внутренних дел Франции, который отвечает за майские выборы, на этой неделе начал переговоры с типографиями и поставщиками бумаги, чтобы подготовить конверты и бюллетени для голосования.

Окончательное решение о проведении референдума может быть принято в течение недели. Шансы на то, что референдум состоится, по данным источника газеты, "очень высокие".

Какие вопросы могут быть выдвинуты на референдуме пока неизвестно. В середине января Эммануэль Макрон начал национальные дебаты, целью которых была попытка ответить на требования "желтых жилетов". Референдум может стать логическим закрытием этих дебатов.

Напомним, протесты "желтых жилетов", участники которых выступали против повышения цен на бензин, начались 17 ноября 2018 года. Позже протесты начали сопровождаться массовыми столкновениями с полицией, погромами, поджогами машин, магазинов и банков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, как будет бороться с протестами. Он отметил, что несмотря на недовольство и протесты населения страны, будет продолжать начатые им ранее реформы.

Кроме того, Макрон подозревает, что некоторых участников акции протеста движения "желтых жилетов" поддерживают из-за границы. В правительстве Франции уточнили, что поддержку из-за рубежа получают некоторые склонные к экстремизму участники протестов. Вместе с тем в пресс-службе кабмина добавили, что в протестах участвует и много "искренних людей", которых действительно беспокоит рост тарифов и цен.

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Тег Франция, Европарламент, референдум, Макрон, желтые жилеты

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Источник:

ТАСС

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