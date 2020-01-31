Макрон грустит по поводу Brexit и призывает создать мощную и эффективную Европу

Вместе с тем, он указал, что Францию и Великобританию связывает долгая история

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что рассчитывает на прочное, но "требовательное" сотрудничество с Лондоном после выхода Великобритании из ЕС.

"Мы будем обсуждать новое сотрудничество. Я хочу, чтобы оно было прочным, но я также хочу, чтобы оно было требовательным, поскольку я хочу защищать вас, а также единство нашей Европы", – сказал Макрон в ходе обращения к согражданам в связи с Brexit.

Вместе с тем, он указал, что Францию и Великобританию связывает долгая история, которую французы никогда не забудут.

"В области обороны, науки и культуры мы будем продолжать поддерживать крепкие двусторонние связи", – добавил французский лидер.

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Макрон назвал "грустным днем" выход Великобритании из ЕС, который приведет к тому, что Европе надо будет начать действовать по-новому. Президент Франции выразил надежду на создание "мощной и эффективной" Европы.

"Да здравствует Великобритания и Франция, да здравствует Европа, Республика и Франция!" - заявил президент Франции в конце своего выступления.

Как известно, Великобритания сегодня проводит свой последний день в качестве члена Европейского союза. Соглашение по Brexit вступит в силу в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (1 февраля в 1:00 по Киеву).

Под звуки волынки и в отличном настроении здание Европарламента покинули британские депутаты.

В Европарламенте, в свою очередь, прощаясь с британцами, спели песню, а статую писающего мальчика в Брюсселе украсили флагом Великобритании.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и спикер Европарламента Давид Сассоли выход Великобритании из ЕС назвали "новым рассветом" Европы. Также они в очередной раз подчеркнули готовность ЕС строить максимально тесное партнерство с Великобританией в будущем, но дали понять, что это потребует от Лондона новых уступок.

Эксперты, к слову, энтузиазм британцев по поводу выхода из ЕС не разделяют: они уверены, что Брекзит будет стоить Великобритании миллиарды евро убытков.

Все подробности в спецтеме Brexit

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