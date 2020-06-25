Українська
$ 26,65
30,07
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Макрон хочет обсудить с Путиным ситуацию в Украине: во Франции обеспокоены

25 июня, 05:07

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Стороны планируют пообщаться об Сирии, Ливии и Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Реклама

Об этом сообщают парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Речь идет о "высказанном обоими президентами желании продолжить обсуждение стратегического диалога". В Париже рассчитывают на обсуждение "крупных тем безопасности в Европе", последствий пандемии коронавируса, международных кризисов и темы кибератак.

Французская сторона ожидает обсуждения по Сирии, Ливии и Украине. При этом в Париже предупреждают, что за один раз серьезно продвинуться в решении этих вопросов, в частности, по украинской тематике, вряд ли удастся.

В тренде
"Никто не приедет": политолог дал неутешительный прогноз "параду Путина"

"Речь идет о том, чтобы сделать промежуточные выводы, выстроить дальнейший рабочий график, сформулировать требования и выслушать мнение наших российских партнеров по этим темам", – заявили в Елисейском дворце.

Реклама

Разговор пройдет в формате видеоконференции.

Ранее сообщалось, чтокоронавирус обрушил рейтинг Макрона. Хорошим главой своего государства Эммануэля Макрона считает лишь треть его сограждан.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сирия Франция Украина Владимир Путин

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 24 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 24 июняЕвросоюз
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад Победы
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад ПобедыРоссия
Путин резко ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской Германией
Путин резко ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской ГерманиейРоссия
Девушка во время ремонта нашла на обоях тайное послание: это совет от бывшего хозяина дома
Девушка во время ремонта нашла на обоях тайное послание: это совет от бывшего хозяина домаFun
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавируса
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавирусаДругие страны
Симптомы коронавируса: ученые выяснили особенность для европейцев
Симптомы коронавируса: ученые выяснили особенность для европейцевЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять