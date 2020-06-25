Макрон хочет обсудить с Путиным ситуацию в Украине: во Франции обеспокоены

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Об этом сообщают парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
Речь идет о "высказанном обоими президентами желании продолжить обсуждение стратегического диалога". В Париже рассчитывают на обсуждение "крупных тем безопасности в Европе", последствий пандемии коронавируса, международных кризисов и темы кибератак.
Французская сторона ожидает обсуждения по Сирии, Ливии и Украине. При этом в Париже предупреждают, что за один раз серьезно продвинуться в решении этих вопросов, в частности, по украинской тематике, вряд ли удастся.
"Речь идет о том, чтобы сделать промежуточные выводы, выстроить дальнейший рабочий график, сформулировать требования и выслушать мнение наших российских партнеров по этим темам", – заявили в Елисейском дворце.
Разговор пройдет в формате видеоконференции.
Ранее сообщалось, чтокоронавирус обрушил рейтинг Макрона. Хорошим главой своего государства Эммануэля Макрона считает лишь треть его сограждан.
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