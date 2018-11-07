Макрон хочет почтить память коллаборациониста нацистов и изменника родины

Несмотря на грехи маршала Филиппа Петена во Второй мировой войне, президент Франции считает справедливым отдать ему дань за свершения в Первой мировой

Во Франции набирает обороты нацистский скандал из-за намерения президента республики Эммануэля Макрона в рамках мемориальных мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны почтить память французского маршала Филиппа Петена.

"Я считаю вполне справедливым отдать дань маршалам, которые вели нашу армию к победе. Маршал Петен был великим солдатом во времена Первой мировой", – цитирует его The Guardian.

Это вызвало шок и критику не только у политических оппонентов Макрона, но и у французских евреев.

"Шокирует, что Франция может почитать человека, который оказался недостойным называться французом перед судом во имя народа", – заявил глава еврейской общины страны Франсуа Калифат.

Личность Петена считается достаточно противоречивой в мировой истории. С одной стороны, как главнокомандующий армии Франции он, подавив бунты и подняв мораль военных, привел страну к победе в Первой мировой и стал национальным героем.

Но с другой, после оккупации Франции нацистами именно Петена возглавил коллаборационистских "режим Виши" и не только активно сотрудничал с Адольфом Гитлером, но и содействовал его преступлениям. В частности, холокосту.

После Второй мировой войны Филипп Петен был приговорен к смертной казни, но, учитывая его прошлые заслуги, Шарль де Голль смягчил наказание до пожизненного заключения.

При этом сам Эммануэль Макрон ранее призывал не дать Европе вернуться в состояние 1930-х годов из-за распространения национализма.

Напомним, что празднование столетия конца Первой Мировой войны состоится в Париже 11 ноября. Одним из приглашенных гостей станет и Президент Украины Петр Порошенко.

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