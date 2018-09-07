Макрон и Меркель обсудят решение конфликта на востоке Украины

Вопрос Донбасса уже внесен в повестку дня сегодняшней встречи лидеров Франции и Германии в Марселе

Одной из внешнеполитических тем на предстоящей встрече канцлера Германии и президента Франции в Марселе будет конфликт на Донбассе, пишет ТАСС.

Перед сегодняшней встречей в Марселе официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Украина внесена в повестку дня переговоров Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона.

Зайберт отметил, что канцлер и французский президент хотят согласовать свои позиции по различным объединяющим Европу вопросам.

"Речь пойдет в целом о трех темах – миграции и ее всеобъемлющем общеевропейском решении, повестке реформ Евросоюза, которые канцлер и президент представили в Мезеберге, а также о внешнеполитических вызовах – это Сирия, украинский конфликт, Западные Балканы", – сказал он журналистам.

Напомним, что в мае этого года состоялись переговоры украинского президента Петра Порошенко с лидерами Франции и Германии Макроном и Меркель.

После встречи Ангела Меркель выразила готовность и далее прилагать усилия для сохранения территориальной целостности и независимости Украины.