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Макрон и Путин обсудили подготовку к встрече в "нормандском формате"

8 сентября, 22:14

Президенты провели телефонный разговор

Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Эммануэль Макрон и Владимир Путин / Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к встрече "Нормандской четверки".

Об этом сообщает сайт президента РФ.

В сообщении говорится, что "выражена надежда", что обмен пленными будет "способствовать нормализации российско-украинских отношений".

Также "подтвержден взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках "нормандского формата".

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, где стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога. Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате".

Как сообщалось, после масштабного обмена пленными президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его договоренности с президентом России Владимир Путиным обеими сторонами были выполнены в полной мере.

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Напомним, 7 сентября в рамках обмена пленными с Россией в Украину прибыли 35 освобожденных украинцев. На возвращение политзаключенных и моряков уже отреагировали на Западе.

Помимо этого, на обмен пленными уже откликнулись украинские политики.

Также мы публиковали официальный список освобожденных украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Источник: Сегодня

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