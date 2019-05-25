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Макрон надеется восстановить собор Парижской богоматери за пять лет

25 мая, 00:12

Макрон признал, что сроки действительно сжаты и не основаны на каком-либо анализе

Реконструкция Собора Парижской Богоматери. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Реконструкция Собора Парижской Богоматери. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор Парижской богоматери возможно восстановить после охватившего его в апреле пожара всего за пять лет.

"Этот пятилетний срок вполне реален без какого-либо ущерба качеству материалов и качеству процессов", — заверил он. Французский лидер признал, что сроки действительно сжаты и не основаны на каком-либо анализе. Он считает, что шпиль собора должен быть полностью восстановлен.

"Мы должны подойти к осуществлению реконструкции с изобретательностью", — подчеркнул Макрон.

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции 15 апреля вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и мог быть связан с идущими в нем ремонтными работами.

В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие пять-шесть лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает. 


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Тег Франция, Париж, собор, восстановление, восстановительные работы, Макрон, Собор Парижской Богоматери

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Источник:

ТАСС

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