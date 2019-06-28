Макрон напомнил Путину о саммите в "нормандском формате"

Макрон считает, что нужно решать "украинский вопрос в свете минского комплекса мер"

Фото: AFP

Президент Франции Эмманюэль Макрон ожидает обсуждения саммите "нормандской четверки" вопросов урегулирования конфликта в Украине с учетом Минских договоренностей.

"Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате "два плюс два" министров обороны и министров иностранных дел. Нам, как постоянным членам Совбеза, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в "нормандском формате", – заявил он на встрече в Осаке президенту России Владимиру Путину.

Следующий раунд переговоров в "нормандском формате" состоится 12 июля, однако пройдет он на уровне политических советников, а не лидеров государств. Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что хочет не только перезагрузить переговоры в Минске, но и подключить к "нормандскому формату" новых игроков, например, США и Британию для активизации переговорного процесса по Донбассу. А недавно стало известно, что еще одна страна ЕС хочет попасть в "нормандский процесс".

В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что якобы Украина "не подает сигналов" касательно встреч в "нормандском формате". По словам дипломата, российский лидер уже подтвердил готовность Москвы работать над улучшением отношений с Киевом для восстановления их партнерского духа.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может созвать встречу в "нормандском формате", как только для этого сложатся политические условия. Он выразил желание организовать такую встречу и отметил, что у него будут контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время, Зеленский назвал предпосылками для возвращения к диалогу в "нормандском формате" освобождение украинских пленных, возвращение украинских моряков, а также прекращение огня и разведение войск.

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