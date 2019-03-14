Макрон назвал условие отсрочки Brexit

Переговоров об отсрочке, по мнению французского президента, уже нельзя допускать

Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Макрон назвал условие отсрочки Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d06/063/5c7d06063f0fd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d06/063/5c7d06063f0fd.jpg 2019-03-14T07:41:00+02:00 Евросоюз Переговоров об отсрочке, по мнению французского президента, уже нельзя допускать

"Техническая отсрочка" для Brexit после 29 марта возможна, если Великобритания назовет четкую причину для этого. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Deutsche Welle.

"Если запрашивается дополнительная задержка, они должны объяснить, почему. Нельзя допускать больше переговоров о том, о чем мы уже договаривались в течение многих месяцев и сказали, что дальнейшие переговоры не могут быть проведены", – сказал Макрон.

Ранее Евросоюз заявил, что ему нужно "убедительное обоснование", прежде чем он согласиться на хоть какую-то отсрочку.

Также сообщалось, что Евросоюз намерен принять жесткие финансовые и юридические меры в отношении Великобритании, если Лондон будет вынужден просить Брюссель о переносе сроков выхода страны из сообщества. По словам ее источников, страны – члены союза "ужесточат подход к отсрочке сроков выхода Великобритании из ЕС и потребуют выполнения юридических и финансовых условий", в том числе увеличения платы за Brexit до 39 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд евро).

При этом в британском парламенте заговорили о переносе Brexit. А население страны уже начало паниковать:

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