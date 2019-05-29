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Макрон назвал условие встречи в "нормандском формате"

29 мая, 01:25

По его словам, он бы хотел встречи, и он планирует ее организовать

Фото: AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что может созвать встречу в "нормандском формате" с участием Германии, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия. 

По его словам, он бы хотел встречи, и он планирует ее организовать. Макрон отметил, что у него будут контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Urdupoint.

"У нас будут контакты, я буду говорить с ним очень скоро, у нас будет новый диалог, возможно, визит", - отметил он.

По его словам, как только политические условия будут готовы с этой стороны, встреча будет созвана.

Как сообщалось, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что новая встреча в Нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) может состояться уже в июле, однако в настоящий момент каких-либо конкретных договоренностей на этот счет нет. 

Ранее представитель Госдепа прокомментировала планы новоизбранного президента подключить США к Нормандскому формату.

Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с немецким канцлером Ангелой Меркель активизацию усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках Нормандского формата. Были согласованы первые совместные шаги в этом направлении.

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Тег встреча, нормандская четверка, нормандский формат, Макрон

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