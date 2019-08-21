Макрон назвал условия для возвращения России в G8

По его словам, возвращение Москвы без всяких условий было бы стратегической ошибкой

/ Фото: AFP

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал об условиях уместного возвращение к формату "Большой восьмерки" с участием России. Такое заявление французский лидер сделал на встрече с журналистами президентского пула.

"Возвращение России в Группу восьми было бы уместным в перспективе", — пишет AFP.

Он добавил, что "необходимой предпосылкой для возвращения России является нахождение решения по урегулированию кризиса в Украине на основе Минских соглашений". По его словам, говорить о том, что "Москва могла бы вернуться уже завтра без каких-либо условий, значило бы проявить слабость со стороны G7". "Это было бы стратегической ошибкой", — резюмировал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

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Американский и французский лидеры сошлись во мнении, что президента РФ Владимира Путина необходимо пригласить на саммит G8 в 2020 году.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в другой формат – G8 ("Большой восьмерки". – Ред.).

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7.

Ранее вслед годовщиной высадки союзников в Нормандии и начала операции "Оверлорд" российского президента Владимира Путина не пригласили на саммит "Большой семерки", который пройдет 24-26 августа в городе Биарриц на юго-западе Франции.

Напомним, ранее в этом году стало известно, что канцелярия президента Польши не пригласила Путина на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны, которые пройдут 1 сентября в Варшаве. В Министерстве иностранных дел России выразили недоумение по этому поводу, но отметили, что это "останется на совести нынешних польских властей".

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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