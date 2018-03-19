Макрон не поздравил Путина, но напомнил о целостности Украины

Сегодня, 21:06

Макрон обратился к Путину с пожеланиями народу России политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны

фото AFP
фото AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с главой России Владимиром Путиным обсудил ряд актуальных вопросов, в том числе заявил о твердой поддержке Парижа восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Разговор состоялся на следующий день после выборов в РФ, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

В то же время в отчете отсутствует информация о традиционных поздравлениях президента Франции. Окончательных результатов выборов в РФ пока озвучено не было, однако по итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набирает 76,65% голосов.

Макрон обратился к Путину с пожеланиями народу России политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны.

Он напомнил о своей преданности конструктивному диалогу между Россией, Францией и Европой.

В отношении Сирии французский президент выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Африне и Восточной части Гуты и призвал Россию сделать все возможное для прекращения боевых действий и потерь среди гражданского населения.

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Президент республики напомнил, что Франция "остается твердо приверженной полному восстановлению суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах своих международно признанных границ" и скорейшего выполнения минских соглашений.

Кроме того, Макрон призвал российские власти прояснить ситуацию, связанную с неприемлемым нападением в Солсбери (Великобритания), а также решительно вернуть под контроль возможные программы, о которых могло быть не заявлено Организации по запрещению химического оружия

Французский лидер сообщил российского президенту о мерах, направленных на обеспечение безопасности своих сограждан из-за отравления Сергея Скрипаля.

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Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.
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Источник:

"Сегодня"

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