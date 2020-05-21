Макрон не против приехать на саммит G7, если это позволит ситуация с коронавирусом

Президент республики готов отправиться в Кэмп-Дэвид, если позволят санитарные условия

Президент Франции Эмманюэль Макрон не против возможности поездки в США для участия в саммите лидеров стран Группы семи (G7), однако для этого должны быть благоприятные санитарные условия. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Президент республики готов отправиться в Кэмп-Дэвид (загородную резиденцию президента США —Ред.), если позволят санитарные условия", — заявил собеседник агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что изучает возможность провести саммит G7 в очном формате в Кэмп-Дэвиде. В среду он обсудил с Макроном по телефону организацию саммита в ближайшее время.

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20 марта Джадд Дир сообщил, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции. Резиденция американских президентов Кэмп-Дэвид находится в 100 километрах к северо-западу от Вашингтона, в парке горы Катоктин.

Резиденция американских президентов Кэмп-Дэвид находится в 100 километрах к северо-западу от Вашингтона.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите G20, который состоялся в режиме видеоформата, предрек миру "масштабные потрясения".

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