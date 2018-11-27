Макрон о масштабных протестах во Франции: Напоминает военные действия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что протесты во Франции напомнили ему кадры с места военных действий.

"Никто не должен умалять тот шок, который испытывали люди как во Франции, так и за рубежом, когда видели в СМИ то, что было похоже на сцены во время военных действий", – сказал французский лидер во время заседания кабинета министров.

Макрон также негативно оценил позицию политиков, которые защищали участников демонстраций.

Ранее ответственность за массовые акции протеста "желтых жилетов" глава французского МВД Кристоф Кастанер возложил на лидера ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которую считают "подругой" президента России Владимира Путина.

Напомним, что за неделю масштабных протестов "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции погибли два человека. Были задержаны 879 человек из которых 693 арестованы.

Также добавим, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на повышении топливных акцизов, заявляя, что пытается "изменить привычки", отучая французов от ископаемого топлива, а этот процесс "никогда не бывает простым".