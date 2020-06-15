Макрон объявил о первой победе над эпидемией коронавируса во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который может посетить Украину до конца года, объявил о первой победе над эпидемией коронавирусной инфекции.
Как сообщает Le Monde, по его словам, теперь главной задачей станет экономическое возрождение страны, а также сохранение порядка и социального согласия.
"Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе против вируса", – заявил он.
Как известно, по состоянию на 14 июня во Франции зафиксированно 157 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего выздоровели 72 808 человек и 29 389 человек умерли.
Ранее во Франции запретили препарат, который принимал президент США Дональд Трамп. Во французских больницах испытывали гидроксихлорохин в качестве лекарства от COVID-19.
Также сообщалось, что знаменитая французская актриса Марион Котийяр тайно переболела коронавирусом. Муж актрисы рассказал, что теперь все позади.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк