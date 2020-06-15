Макрон объявил о первой победе над эпидемией коронавируса во Франции

По его словам, борьба с эпидемией не закончена

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который может посетить Украину до конца года, объявил о первой победе над эпидемией коронавирусной инфекции.

Как сообщает Le Monde, по его словам, теперь главной задачей станет экономическое возрождение страны, а также сохранение порядка и социального согласия.

"Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе против вируса", – заявил он.

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Как известно, по состоянию на 14 июня во Франции зафиксированно 157 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего выздоровели 72 808 человек и 29 389 человек умерли.

Ранее во Франции запретили препарат, который принимал президент США Дональд Трамп. Во французских больницах испытывали гидроксихлорохин в качестве лекарства от COVID-19.

Также сообщалось, что знаменитая французская актриса Марион Котийяр тайно переболела коронавирусом. Муж актрисы рассказал, что теперь все позади.

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