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Макрон объявил о создании командования космических войск Франции

13 июля, 21:53

Президент Макрон пообещал, что новая структура космических войск будет сформирована в сентябре

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу объявил, что в структуре ВВС создается командование космических войск, сообщают французские СМИ.

Такие заявления прозвучали накануне Дня взятия Бастилии, отмечаемого 14 июля.

Французские СМИ отмечают, что ранее подобный шаг предпринял президент США Дональд Трамп. Так, в июне 2018 года Трамп поручил Пентагону приступить к формированию военно-космических сил США как дополнительного рода войск. В декабре 2018 года Трамп подписал указ о создании космического командования, структуры в составе Пентагона, к которой перейдет полный контроль над военными операциями в космосе.

Напомним, начальник штаба Королевских ВВС Стивен Хиллиер заявил, что Британия должна готовиться к космическим атакам и заниматься обороной своих "жизненно важных спутников".

Выступая на лондонской конференции, чиновник обратил внимание на то, что правительство, промышленность и общество чрезвычайно зависят от космических проектов, которые обеспечивают коммуникацию и навигацию.

"Эта зависимость создает уязвимость. Нам грозит серьезная опасность со стороны тех, кто может попытаться подорвать наши возможности или лишить нас их", — подчеркнул Хиллиер.

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Тег Франция, космос, войска, Макрон

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Интерфакс-Украина

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