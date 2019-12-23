Макрон отказался от президентской пенсии: названа причина

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Президент Франции 42-летний Эммануэль Макрон заранее отказывается от пенсии, которая будет положена ему как бывшему главе государства.

Об этом сообщил в воскресенье, 22 декабря, газете Le Parisien один из советников главы правительства из Елисейского дворца.

По его словам, решение президента касается как пенсии, которая положена ему по завершении первого срока нахождения на высшем государственном посту, истекающего в мае 2022 года, так и тех денег, которые могут ему выплачиваться в случае, если он победит на президентских выборах и останется на второй срок, до 2027 года. Также Макрон отказался от положенного ему по закону пожизненного поста в Конституционном совете, сообщил советник.

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Пенсия бывшим президентам Франции составляет 6 220 евро в месяц. Зарплата члена Конституционного совета – 13 500 евро.

Как подчеркнули в Елисейском дворце, решение Макрона обосновано желанием "действовать в соответствии с ситуацией в стране".

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"Мы живем во времена, когда выборные лица должны подавать пример своим поведением", — добавил советник президента Франции.

Как сообщили Le Parisien в Елисейском дворце, вместо нынешней постоянной ставки президентской пенсии в дальнейшем, в соответствии с проводимой в стране реформой, будет сформирована новая, основанная на единой системе начисления баллов.

Напомним, во Франции третью неделю продолжаются многотысячные забастовки и акции протеста против пенсионной реформы . Также представители целого ряда профессий, в частности медики, учителя и полицейские, требуют их повышения.

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