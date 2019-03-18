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Макрон отверг возможность переговоров с радикальной частью "желтых жилетов"

Сегодня, 16:45

Президент Франции настроен добиться прекращения насилия со стороны "желтых жилетов" в стране

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Фото: AFP
Макрон отверг возможность переговоров с радикальной частью "желтых жилетов" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d06/063/5c7d06063f0fd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d06/063/5c7d06063f0fd.jpg Евросоюз Президент Франции настроен добиться прекращения насилия со стороны "желтых жилетов" в стране

Президент Франции Эмманюэль Макрон отверг в понедельник возможность проведения каких-либо переговоров с радикально настроенной группировкой, образовавшейся внутри движения "желтых жилетов". Об этом агентству Франс Пресс сообщил один из ближайших помощников Макрона, пожелавший остаться неназванным.

Он цитировал высказывания президента на прошедшем в понедельник в Елисейском дворце совещании по вопросам обеспечения безопасности и порядка в стране.

Глава государства "самым решительным образом" настроен добиться прекращения насилия в стране, и считает при этом, что "диалог с радикальной группировкой экстремистов из числа активистов движения "желтых жилетов" невозможен", сообщил источник.

Президентом в ходе заседания были приведены сведения о том, что эта "радикальная составляющая движения "желтых жилетов" насчитывает 40-50 тыс. человек".

"Единственным возможным ответом на создавшуюся ситуацию является ответ методами обеспечения безопасности", – подчеркнул, выступая в Елисейском дворце, Эммануэль Макрон.

Первоначально планировалось, что совещание пройдет с глазу на глаз между президентом Макроном и премьер-министром Эдуаром Филипом, который представит свои предложения по обеспечению лучшего контроля над манифестациями. Однако в дальнейшем было решено провести встречу в расширенном составе. Таким образом в совещании приняли участие более десятка человек, в частности глава МВД Кристоф Кастанер и министр юстиции Николь Беллубе.

Никаких заявлений по итогам сделано не было. По данным агентства, объявление мер в сфере безопасности, направленных на подавление беспорядков, возникающих в ходе манифестаций "желтых жилетов", будет сделано в последующие дни.

Ранее сообщалось, что на фоне массовых беспорядков, которыми завершилась 18-ая неделя протестов "желтых жителов" в Париже, участникам демонстраций могут запретить проводить манифестации в "сердце" столицы республики – на Елисейских полях.

Мы также писали, что Макрон поручил французским правоохранительным органы разработать меры, чтобы погромы в Париже больше не повторились.

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Тег Франция, Макрон, желтые жилеты

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Источник:

ТАСС

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