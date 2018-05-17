Макрон озвучил неприятную новость для балканских стран

Сегодня, 12:43

По его словам, за последние 15 лет происходили события, ослабившие Евросоюз, что делает сейчас несвоевременными рассуждения о расширении

Эммануэль Макрон. Фото: AFP
Эммануэль Макрон. Фото: AFP

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает несвоевременным поднимать вопрос о перспективе расширения Европейского союза.

"Я за укрепление связей (Западных – Ред.) Балкан с Европой. Но думаю, что надо с большой осторожностью и твердостью воздерживаться от любого нового расширения", – сказал Макрон в четверг по прибытии на саммит Евросоюз – Западные Балканы в Софии.

"Есть действующие решения (о подготовке государств-кандидатов к потенциальному вступлению в ЕС – Ред.), надо продолжать их осуществлять, нужно помогать странам, которые проводят реформы и приближаются к Европе. Это мой геостратегический выбор. Но я не за то, чтобы еще до того, как будет достигнута вся необходимая уверенность и проведены все настоящие реформы, позволяющие углубить и улучшить функционирование Европейского союза, идти на расширение", – объяснил французский президент.

По его словам, за последние 15 лет происходили события, ослабившие Евросоюз, что делает сейчас несвоевременными рассуждения о расширении.

"Я думаю, что мы не окажем услугу ни стране-кандидату на вступление, ни себе самим, имея механизм, у которого, в каком-то смысле, больше нет правил и который продолжит расширение. Но я за то, чтобы с Западными Балканами велся усиленный стратегический диалог и у них была бы перспектива и чтобы мы внимательно следили за реформами и поддерживали их. Но без снисходительности и лицемерия", – отметил Макрон.

Напомним, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в воскресенье заявил, что членами ЕС в 2025 году могут стать все шесть балканских стран, а не только Сербия и Черногория.

Также сообщалось, что ЕС установит сроки следующей волны расширения.
евросоюз, расширение, Балканы , макрон
Источник:

Интерфакс-Украина

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