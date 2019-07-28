Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Макрон озвучил причину протестов "желтых жилетов"

28 июля, 00:45

Ожидается, что после относительно спокойного летнего периода желтые жилеты возобновят свои массовые акции

Фото: AFP

Социальная несправедливость и сложное финансово-экономическое положение части населения являются теми неурегулированными проблемами Франции, которые приводят к протестам "желтых жилетов". Такое мнение высказал в субботу президент страны Эмманюэль Макрон. Репортаж о его общении с журналистами и жителями города Борм-ле-Мимоза, находящегося рядом с летней президентской резиденцией, фортом Брегансон, показал телеканал Бэ-эф-эм.

"В нашей стране продолжают оставаться нерешенными давно известные нам глубокие проблемы, вызванные существующей (социальной) несправедливостью и экономическими трудностями населения", — признал президент. Отвечая при этом на вопрос о ситуации с протестами "желтых жилетов" он сказал: "Я абсолютно не считаю, что то, что в определенный момент вызвало искреннюю ярость части французского населения, теперь уже более не существует".

"На мой взгляд, мы смогли дать ответ на часть проблем — но в то же время остается и часть неурегулированных вопросов, по которым мы не смогли принять должных мер, так как это требует времени. Есть также такие причины возмущения людей, возможности устранить которые не существует в ближайшей перспективе", — указал французский президент.

Он подчеркнул, что в сентябре, с окончанием летнего периода, "надлежит принять конкретные меры с тем, чтобы улучшить условия жизни" недовольных граждан. Макрон уже дал соответствующие указания правительству, "чтобы его деятельность была более очевидной".

Движение протеста "желтых жилетов" возникло во Франции осенью 2018 года. Оно было вызвано повышением тарифов на автомобильное топливо, а также ограничением скорости на провинциальных дорогах. Униформой для своих активистов оппозиционное движение избрало светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них уже не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.

Ожидается, что после относительно спокойного летнего периода "желтые жилеты" возобновят свои массовые акции во Франции в сентябре.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" побывали в Париже, где состоялись торжественные мероприятия по поводу Дня Победы при участии президента Макрона и ветеранов.


Мы также писали о мемориальной церемонии в память о 75-летии операции высадки в Нормандии, которая прошла в прошлом месяце во Франции. Помимо Макрона, ее посетили лидеры США и Британии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Франция, протесты, Макрон, желтые жилеты

Вы сейчас просматриваете новость " Макрон озвучил причину протестов "желтых жилетов"". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во время парада в Париже "желтые жилеты" освистали Макрона и устроили стычки с полицией: фото

14 июля, 18:06

Копы задержали более 150 протестующих и применили слезоточивый газ

Очередная акция протеста "желтых жилетов" прошла в спокойной обстановке

6 июля, 23:24

МВД не обнародовало данные о количестве участников протеста ни в Париже, ни по стране в целом

"Желтым жилетам" удалось вывести на улицы французских городов почти 12 тыс. сторонников

23 июня, 03:27

Запланированные во французской столице демонстрации прошли без серьезных инцидентов

"Желтые жилеты" готовятся к очередной акции и призывают блокировать Францию

22 июня, 00:40

Смена тактики объясняется прежде всего крайне низкой мобилизацией "желтых жилетов"

"Желтые жилеты" во Франции установил новый антирекорд

16 июня, 09:42

На демонстрации в совокупности по всей стране вышли не более 7 тысяч человек

"Желтые жилеты" снова соберутся во Франции

15 июня, 00:46

Во французской столице главный сбор запланирован на площади Бастилии

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

10 интереснейших фактов о кофе

10 продуктов, которые помогают сбросить вес

Чем заменить вредные продукты в рационе

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

10 интереснейших фактов о кофе

10 продуктов, которые помогают сбросить вес

Чем заменить вредные продукты в рационе

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Вот почему старые швейные машинки особо ценные для антикваров

Будет тепло и мокро: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:33

В понедельник, 29 июля дожди с грозами пройдут на западе и на севере Украины

Новый Трудовой кодекс: отпуск будет длиннее, а удаленка и фриланс станут законными

Вчера, 07:21

HR-специалисты говорят о выгорании работников. Дополнительный отдых и зоны релакса уже стали необходимостью

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

26 июля, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

"Путину нужна Украина в постоянном огне": интервью с Романом Безсмертным

25 июля, 07:50

Выход из ситуации, которая называется война, заключается в реализации концепции "безопасная реинтеграция"

Как понять, что в организме не хватает магния

Против насекомых: 10 комнатных растений в вашем доме

7 шедевров Haute Couture
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь