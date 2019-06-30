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Макрон пообещал приехать в Москву на празднования "Дня победы"

30 июня, 15:05

Французского лидера в Россию пригласил Путин

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон. Фото: AFP

В мае 2020 года на праздничные мероприятия, приуроченные к 75-летию "Дня победы" приедет президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом французский лидер сообщил журналисту "Первого канала".

Макрон отметил, что его на празднование пригласил президент Российской Федерации Владимир Путин, и он согласился.

Напомним, ранее в Украине прошли мероприятия, посвященные памятным для страны датам — 8 мая отметили День памяти и примирения, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. "Сегодня" показали, как память погибших во Второй мировой войне почтили на Западе и Востоке нашей страны.


Ранее мы сообщали, что в украинских архивах нашли письма, которые искали своих адресатов 75 лет. Эти письма из Германии остарбайтеры писали родным на родину. Правда, эти письма так и не дошли к адресатам. Большинство из них поступили в Киев в ноябре 1943 года, когда его освободили. Тогда советская власть решила, что документы из вражеской территории к адресатам прийти не должны. Письма арестовали и отдали в архивы.В архивах хранится если не сотни, то десятки тысяч писем и только в прошлом году к ним был открыт доступ.

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Тег Россия, Путин, москва, День победы, празднование, Макрон

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